Francesco Facchinetti ha rivelato una notizia brutta sui social network. Lo ha fatto attraverso alcune storie postate su Instagram, nelle quali ha riferito di essere stato testimone di un episodio che inevitabilmente lo ha scosso non poco. Ed è intervenuto in prima persona per cercare di aiutare una persona in serie difficoltà, che è stata vittima di una vicenda negativa. Non è un periodo straordinario per l’artista, che mesi fa è stato aggredito da Connor McGregor. Ma ha dovuto fare i conti anche con un incidente a cavallo della moglie.

Qualche giorno fa invece Francesco Facchinetti era ritornato su una disavventura passata. Ha raccontato ai fan un aneddoto molto curioso su quanto gli è capitato nel 2006, quando faceva l’inviato per l’Isola dei Famosi, il reality allora condotto da Simona Ventura. Quell’edizione si svolse in Honduras, dove Facchinetti jr fu arrestato per una coincidenza piuttosto incredibile: “Hanno pensato che fossi un killer di una banda e mi hanno portato al commissariato. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”.

Il brutto evento, di cui Francesco Facchinetti è stato testimone diretto, si è verificato nella città di Milano, esattamente nella zona Conciliazione. Lui non era da solo ma in compagnia di un amico, che si chiama Carlo, e si sono subito resi conto che due ragazze si erano incamminate verso una donna per sottrarle il portafoglio. Questo il suo racconto: “Noi ce ne siamo accorti, le abbiamo subito rincorse e le abbiamo quindi beccate. Erano due ragazze, una coi capelli biondi e occhi azzurri e l’altra con capelli neri e occhi scuri”.





Quindi, Francesco Facchinetti ha aggiunto: “Queste due ragazze hanno rubato in tre secondi un portafoglio ad una signora. Erano vestite come due ragazze normali con due giubbotti neri e scarpe da ginnastica bianche, hanno sfilato il portafoglio alla signora e se ne sono andate. Facevano finta di non parlare italiano, parlavano solo francese. Non potendo intervenire fisicamente abbiamo chiamato la polizia e i carabinieri. State molto attenti quando girate in città. Portafoglio chiuso in tasca, tasca chiusa e occhi aperti”.

Francesco Facchinetti è attualmente impegnato come giudice del programma di Milly Carlucci, ‘Il Cantante Mascherato’. Alla fine dell’anno scorso è rimasto vittima di un’aggressione da parte del lottatore di MMA, Connor McGregor, mentre si trovava ad una festa nella capitale Roma. Lui è sposato con Wilma Helena Faissol, con la quale ha avuto due figli. Con Alessia Marcuzzi aveva avuto anche una figlia.