Momento difficilissimo per Francesco Chiofalo, colpito da un dolore indescrivibile a parole. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è apparso in una storia Instagram, mentre era intento a piangere a dirotto dopo aver dovuto fare i conti con una bruttissima perdita. Successivamente ha iniziato a pubblicare diverse foto e video che l’hanno ritratto insieme a lei, che purtroppo non c’è più e gli ha causato un lutto che per l’uomo non sarà facile da assorbire in tempi brevi.

Durante dunque il suo filmato social e altri post scritti in seguito alla brutta notizia, Francesco Chiofalo ha affermato: “Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta, l’ho presa malissimo nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. Mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile, come se avessi perso un familiare, come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più”. E ha poi fatto altre dediche.

Francesco Chiofalo, che ha 33 anni, non è praticamente mai apparso così disperato e travolto dal dolore. E dopo ver postato altre immagini, ha aggiunto: “Ti ho visto crescere dai primi giorni della mia vita…Sei sempre stata vicino a me nei momenti belli e specialmente in quelli bui. Ne abbiamo passate tante insieme e anche se oggi non sei più qui con me è come se lo fossi, perché sei nel mio cuore e nei miei ricordi. Rimarrai sempre la mia polpetta”. Addolorata anche la sua fidanzata Drusilla Gucci.





Ad essere morta è stata la maialina di Francesco Chiofalo, che si chiamava Polpetta. Aveva deciso di adottarla due anni fa e da quel momento in poi era diventato il suo animale domestico, da cui era inseparabile. Drusilla ha commentato sui social: “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”. Quindi, anche lei si era particolarmente affezionata e ora deve stare vicina alla sua dolce metà in questo momento complicatissimo. Per lui non era un semplice animale, ma una di famiglia.

Sotto il video di Instagram, nel quale ha inserito tutti i momenti più belli con la sua maialina, Francesco Chiofalo ha letto tantissimi commenti dei suoi fan, che stanno cercando di aiutarlo psicologicamente. Eccone alcuni: “Solo chi ha un animale può capire quanto amore possa dare”, “Mi dispiace tanto, tieni duro”, “Straziante, un grande abbraccio Francesco, ti proteggerà da lassù”.