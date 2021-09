“È nata Vittoria”. Il vip è papà! L’annuncio poco dopo il parto e no, il nome non sembra scelto a caso

Ed è proprio il caso di dire “Vittoria”! Così si chiama la figlia appena nata del campione, che non ha mancato di dare il lieto annuncio sul suo Instagram, e il suo nome non sembra affatto scelto a caso. Sui social ecco la foto papà e figlia: lui ancora vestito con gli abiti da sala parto con in braccio la sua splendida bambina.

Nemmeno a dirlo, le congratulazioni e i messaggi di benvenuto per Vittoria sono arrivati a pioggia, molti da tanti amici vip e colleghi. Pure mamma Claudia ha pubblicato alcune foto della nuova arrivata in famiglia: una in cui la piccola è ritratta in tutta la sua dolcezza (“14.09.21 Benvenuta al mondo, vita nostra. Siamo follemente innamorati di te”, la didascalia) e una con lo staff medico: “Siete fantastici! grazie per la vostra professionalità, presenza costante e simpatia, avete fatto la differenza”, ha scritto sotto.

Francesco Acerbi papà: è nata Vittoria

Francesco Acerbi non può essere più felice di così da quando la sua Claudia Scarpari ha dato alla luce la sua bambina. L’annuncio della gravidanza era arrivato poco prima dell’inizio dell’avventura a Euro 20: “Ho avuto la fortuna di incontrare l’amore della mia vita. Non è soltanto la mia donna ma anche un’amica, che nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza”, scriveva il campione della Nazionale.





E poi, sempre sotto alla foto in cui Francesco Acerbi bacia il pancino: “Sei speciale in tutto quello fai. Hai la capacità di rendermi felice e io ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire”. Il difensore della Lazio ha incontrato la sua anima gemella due estati fa. Si sono conosciuti al mare e da quel momento non si sono più lasciati.

“Non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani”, le parole di lei, che è nata a Mantova è già mamma di due bambini e avvocatessa a LazioPress su Francesco Acerbi.