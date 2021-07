Italia sul tetto d’Europa: dopo una finale al cardiopalma a Wembley, gli azzurri di Roberto Mancini sfilano la coppa agli inglesi ai calci di rigore. Un Europeo che arriva dopo quello del 1968 vinta contro la Jugoslavia e che ha fatto letteralmente esplodere di gioia tutti, giocatori in primis dopo la parata decisiva di Gigio Donnarumma.

“Siamo stati bravi. Siamo stati bravi – il commento a caldo di Roberto Mancini, commosso dopo il trionfo a Euro 2020 ai calci di rigore contro l’Inghilterra – Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo e giocato bene? Siamo contenti di questo”.

Francesco Acerbi presto papà: la fidanzata Claudia Scarpari è incinta



Gli Azzurri hanno già portato la coppa di Euro 20 a casa. Sono atterrati all’alba di lunedì 12 luglio 2021 dopo la festa in campo e quella negli spogliatoi. Ma per un calciatore in particolare a questa gioia immensa presto se ne aggiungerà un’altra: la fidanzata Claudia Scarpari è incinta. E Francesco Acerbi non vede l’ora di diventare papà.







Il difensore della Lazio ha incontrato la sua anima gemella l’estate scorsa, poco dopo la fine del primo lockdown. Si sono conosciuti al mare e da quel momento non si sono più lasciati: “Non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani”, le parole di lei, che è nata a Mantova è già mamma di due bambini e avvocatessa a LazioPress su Francesco Acerbi.

Poi, poco prima dell’inizio dell’avventura a Euro 20, l’annuncio della gravidanza. Il campione della Nazionale ha scritto: “Ho avuto la fortuna di incontrare l’amore della mia vita. Non è soltanto la mia donna ma anche un’amica, che nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza. Sei speciale in tutto quello fai. Hai la capacità di rendermi felice e io ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire”, le parole di Francesco Acerbi, che ora attende con ansia di diventare papà.