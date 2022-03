Infuria la polemica sulla vip italiana, che non si aspettava sicuramente di essere protagonista in negativo di critiche sferzanti da parte degli hater. Eppure solamente due settimane fa aveva ricevuto la gioia più grande con la nascita della sua figlia Giulietta. Ha deciso di pubblicare una foto in cui si poteva osservare la sua forma smagliante, nonostante siano trascorsi solamente quindici giorni dal parto, ma questa sua pubblicazione social ha scatenato la rabbia soprattutto di molte donne.

Dunque, due settimane fa, dopo 9 lunghi mesi di attesa hanno annunciato a tutti la lieta notizia: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. E il campione non aveva nascosto la grande sorpresa nel corso di un’intervista rilasciata non molto tempo fa: “Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice”. Ora invece è stata la giovane ad essere stata travolta da commenti molto duri, ai quali però ha reagito immediatamente e con forza.

La ragazza, che ha 28 anni, ha dunque fatto notare che il suo fisico è praticamente perfetto nonostante abbia dato alla luce una bimba da pochissimo. E quindi ha ricevuto dei messaggi privati di critica. Fra i tanti, lei ha postato questo: “Non è bello il messaggio che cerchi di ostentare a mio parere, come se una mamma avesse l’obiettivo primario di tornare subito in forma dopo il parto. Vivitela serena senza sminuire le mamme che magari non riescono a perdere i chili”. Ma lei ha subito ribattuto.





Ad essere stata criticata Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. Francesca Sofia Novello ha però scritto: “Che ipocrisia!! Non capisco il senso di queste polemiche..il mio ‘essere in forma’ non deve sminuire nessuno! Come se avessi una colpa…dovrei quindi nascondermi? Mi mostro per quella che sono, ho spiegato tra l’altro che non sto facendo nulla, se non riposo totale. Comunque in questa foto non voleva esserci un messaggio… Anzi, se come me ci tenete al vostro corpo, il mio messaggio è di curarvi in gravidanza”.

E infine Francesca Sofia Novello ha aggiunto: “Vi consiglio di mangiare bene e di fare massaggi e sport, se potete. Io comunque non ho voluto ostentare nulla, non posso quindi mostrare una foto del mio corpo perché è già snello post-parto? Le mamme che invece non sono in forma e lo dicono vanno premiate? Non capisco che differenza ci sia, ognuna si mostra per quello che è, ciao”.