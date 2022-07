Francesca Pascale, il compleanno dopo le nozze. Un ‘si’ decisamente atteso che finalmente ha avuto modo di proferirsi davanti a circa 30 invitati sabato 2 luglio presso il Palazzo dei Priori. Una cerimonia intima per la coppia sulle note della colonna sonora di Bob Marley con “Is this love” e “We said yes”.

Francesca Pascale, la dedica di Paola Turci per il compleanno arriva dopo le nozze. Durante i giorni precedenti alle nozze, dopo che la notizia dell’imminente unione civile era uscita sulla stampa e sui social, Paola Turci si è però vista costretta a intervenire su Instagram dopo un messaggio omofobo: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”, aveva risposto pubblicamente. Ora invece un post decisamente più felice.





La dedica della moglie sopraggiunge puntuale e romantica in occasione del compleanno di Francesca Pascale che ha così festeggiato i suoi 37 anni. A corredo di uno scatto che ritrae la cantante davanti a un murale con la scritta Love, anche una dedica per la moglie sulle Instagram Stories: “Love Unforgettable Love”. Amore, indimenticabile amore. (Francesca Pascale e Paola Turci, le nozze).

E non è la prima volta che accade. Anche subito dopo l’unione civile con Francesca Pascale, la cantante ha pubblicato sul suo profilo social una loro foto insieme sui social. La prima era stata condivisa da Francesca Pascale, poi è arrivata quella della cantante.

A fare da sfondo il verde del prato della tenuta di Montalcino: ”Una marea di gioia e di affetto. Grazie”. Lo scatto ha ricevuto oltre 70mila like in poco più di 24 ore e tra i commenti anche quelli di Laura Pausini, Giorgia, Nek, Renzo Rubino, Alberto Matano, Saverio Tommasi e Carlo Conti.

