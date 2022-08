Francesca Michielin ha un nuovo fidanzato. La popolare cantante di Bassano del Grappa ha passato un’estate all’insegna del relax facendo gite in montagna e al mare. Al suo fianco c’è un nuovo compagno, lo ha rivelato il portale thepipol_gossip che svela anche nome e lavoro dell’uomo. Prima di andare a scoprire di chi si tratta ricordiamo che fino a poco tempo fa il cuore di Francesca batteva per il chitarrista della band Selton, il brasiliano Ramiro Levy.

Poco tempo fa Francesca Michielin ha ricordato un periodo particolare della sua via: “Quando ho vinto X Factor avevo 16 anni, mia mamma mi ha chiesto se avessi bisogno di un supporto psicologico. Non era normale a quell’età avere tutte quelle pressioni. Lei mi è sempre stata vicina e mi ha supportata. Mia nonna Lucia, invece mi ha trasmesso l’importanza di non prendersi troppo sul serio e che conta l’amore”.





Francesca Michielin: età, altezza, peso, fidanzato e figli

Francesca Michielin ha un nuovo fidanzato: chi è

Oggi thepipol_gossip scrive: “Francesca Michielin innamoratissima! Ecco le foto delle sue vacanze con un nuovo amore. A pochi giorni dall’inizio del live di Xfactor 2022 che la vedrà per la prima volta alla conduzione dal prossimo 15 settembre, la cantante di Bassano del Grappa sta vivendo questa estate tra mare e montagna con un nuovo ragazzo, Davide, professione osteopata”.

Effettivamente nelle foto pubblicate dal portale Instagram Francesca Michielin appare felice e sorridente. Con il suo Davide ha trascorso un’estate rilassante e rigenerante, sempre insieme tra ameni paesaggi montani e località marittime. Che sia la volta buona per lei? Tutto lascia pensare che sia davvero così.

Pochi giorni fa Francesca Michielin, che ha una grandissima stima di Alberto Angela di cui ha pure una coperta col suo volto, è stata al centro delle polemiche per un suo tweet. La cantante è una tifosa della Juve e ha scritto: “I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio rega”. E ancora: “La Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi”.

A questi messaggi hanno risposto tanti tifosi della Sampdoria e pure il profilo ufficiale della società sportiva: “Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così”. A questo punto anche Francesca Michielin ha ribattuto con “Ahahah adoro” e un cuore blu, chiudendo di fatto la discussione.

“Avevo 16 anni”. Francesca Michielin, quei giorni bui e il dolore che torna a galla. “Ho chiesto aiuto”