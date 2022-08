Felicità ritrovata per Francesca Manzini. Un volto noto che il pubblico ha imparato ad apprezzare e conoscere anche al di là della carriera professionale di successo. L’attrice non ha mai nascosto di avere a cuore il proprio fisico e le recenti foto sono la prova tangibile di un cambiamento non solo estetico.

Francesca Manzini ha perso 14 kg. Ebbene si, l’attrice in un post recente ha condiviso con i fan i grandi risultati raggiunti. Ma non solo, perché a corredo del video Francesca ha voluto scrivere anche un messaggio motivazionale dove spiega il motivo della scelta.





Francesca Manzini ha perso 14 Kg. Il messaggio condiviso sui social

“Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura. ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo “acchiappalike” buona vita”. (Francesca Manzini, la drammatica confessione).

Il messaggio di Francesca Manzini alla luce dei 14 kg persi è un augurio di felicità e amore da rivolgere dapprima verso se stessi e senza condizionamenti alcuni. Una vera e propria lotta con la bilancia di cui Francesca ha parlato nel libro autobiografico Stay Manza.

“Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni” ha raccontato l’attrice. “Sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv. I segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”.

