Le nozze annullate e ora la conduttrice presenta il nuovo fidanzato. Che è un volto noto

Le nozze annullate poche settimane fa e ora la conduttrice presenta su Instagram il nuovo fidanzato. Che a differenza del precedente è un volto noto per il pubblico. Non è passato molto tempo dall’ultima intervista in cui lei spiegava i motivi che l’avevano spinta a chiudere quella relazione che sarebbe dovuta culminare nel matrimonio.

Una relazione fresca: i due si erano conosciuti nel pieno della prima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze ma poi è tutto sfumato. Poco più di un mese fa lei aveva raccontato di aver capito subito che Christian era l’uomo giusto e infatti da quando si erano messi insieme non si erano più separati. Quindi la proposta inaspettata e il sì in un video condiviso sui social.

Francesca Manzini dopo le nozze annullate ha un nuovo fidanzato: è un volto noto

Poi al settimanale Gente Francesca Manzini ha parlato per la prima volta delle nozze saltate e ha rotto il silenzio rivelando i motivi della rottura. “Mi sono accorta che tra di noi c’era affetto, attaccamento, ma non era sufficiente per pensare ad un futuro insieme. Ultimamente non mi sentivo più felice, capivo che qualcosa era cambiato”. E aveva anche svelato che stava frequentando un’altra persona.





“Sto frequentando una persona da poco tempo. L’ho conosciuto per caso su Instagram da lì è nata una simpatia, uno scambio…Parlandogli mi sono accorta che è un ragazzo ricco di profondi sentimenti. Mi ha teso la mano, mi ha saputa ascoltare, rispettare e aspettare”, le parole dell’imitatrice di Mara Venier e Simona Ventura ed ex volto di Striscia La Notizia che ha poi presentato il nuovo fidanzato su Instagram.

Francesca Manzini ha iniziato una relazione con il sosia italiano di Johnny Deep il cui vero nome è Marco Scimia. Non solo: i fan lo hanno anche riconosciuto come protagonista di Primo Appuntamento. Tanti l’hanno criticata per aver cambiato compagno così velocemente ma la conduttrice va avanti dritta per la sua strada. Nelle nuove immagini la coppia si mostra in atteggiamenti intimi in piscina e lei commenta: “Non smetto di tremare”. “Amore mio”, la risposta tra i commenti del nuovo compagno.