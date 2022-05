“Il mio ex beveva e mi picchiava”. Il dramma della la vip della tv italiana: un dolore dolore vissuto in silenzio

Francesca Manzini, una confessione durissima. La nota imitatrice e comica conduttrice di Striscia La Notizia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. E le sue dichiarazioni sono state davvero forti. La 31enne romana ha confessato, ad esempio, che per molto tempo si è rifugiata nel cibo per sfuggire alle sue angosce. Francesca Manzini ha spiegato che mangiare era “il mio modo contorto per esprimere emozioni e stati d’animo”.

Ma non è tutto. La comica capace di far ridere il pubblico con le sue irriverenti imitazioni di Chiara Ferragni, Maria De Filippi e Mara Venier ha avuto un passato difficile. Anni e anni a combattere contro bulimia e anoressia. E poi le liti a casa tra il padre e la madre e lei che si rifugiava nei digiuni come segno di protesta: “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due figlie. Io mi sentivo mia madre. Avevo appreso quello stile di vita insano e malato. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. Così mi sono ammalata”.





Francesca Manzini, confessione durissima

Francesca Manzini ha attraversato tanti momenti difficili e spesso il suo corpo cambiava in modo evidente: “Cambia la pelle, cambiano i profumi, ti abitui a un nuovo corpo. Tante volte ho attraversato i miei nuovi corpi e ogni volta che mi si chiudeva lo stomaco avevo paura di cadere nell’anoressia. Una paura che ho ancora oggi”. La conduttrice ha anche scritto un libro, “Stai manza”, in cui ha parlato anche della relazione tossica con il suo ex.

“Il mio ex – le parole di Francesca Manzini – mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Avevo 23 anni e sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv, i segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”. Fortunatamente, comunque, la conduttrice è riuscita a superare anche questo bruttissimo periodo.

Oggi Francesca Manzini sta decisamente meglio e ha un miglior rapporto anche con le proprie emozioni: “Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà. Accettare non vuol dire che sei guarita, ma che hai ben chiara la situazione, è il superamento che ti porta il sorriso. Ora sorrido sempre”.

