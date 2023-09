Quella di Francesca Fioretti è una storia di coraggio. Conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2009, è balzata nuovamente alle per la sfortunata storia d’amore con il calciatore Davide Astori, padre della figlia Vittoria nata nel 2016, morto improvvisamente nel 2018 poco prima di una partita. Era il 4 marzo 2018, quando il calciatore della Fiorentina venne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine poco prima della partita della squadra toscana contro l’Udinese del 27º turno di Serie A.

Dopo l’autopsia si scoprì che il decesso di Davide Astori avvenne a causa di una crisi cardiaca improvvisa seguita a fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia. Una notizia che lasciò gli italiani attoniti. Una vita giovane, uno sportivo, morto all’improvviso lasciando la compagna e la figlia Vittoria, che all’epoca dei fatti aveva appena due anni.

Francesca, rimasta solo con la figlia Vittoria, resta a vivere a Firenze e segue tutte le fasi del processo a carico del medico della Fiorentina, condannato a un anno e a un risarcimento di un milione di euro in favore di Francesca, della figlia Vittoria, dei genitori e del fratello di Davide, per non aver mai accertato la malattia congenita del calciatore.

Su questa tragica storia Francesca Fioretti ha scritto un libro nel 2021, Io sono l’amore e nello stesso anno conferma la storia d’amore con il calciatore serbo Aleksandar Kolarov. La compagna di Davide Astori è sempre stata molto attenta alla sua privacy e a quella della figlia Vittoria e infatti, anche sui socia, le foto della bambina sono presenti ma mai a viso scoperto. Per la prima volta in assoluto Francesca Fioretti ha deciso di condividere con i suoi follower le foto insieme alla figlia e ovviamente il post è stato invaso da commenti e complimenti.

Francesca Fioretti e Vittoria, 7 anni, posano insieme. Nel primo scatto l’abbraccio tra mamma e figlia, con il volto dell’ex gieffina in bella mostra, bellissima, acqua e sapone. Vittoria l’abbraccia ed è immortalata di spalle. Poi altri scatti, in uno dei quali si vede il volto di Vittoria Astori, che sorride e abbraccia la madre da dietro. E in un altro scatto fa la ruota davanti a Francesca. “Che bella. Grazie per avercela mostrata”, “l papà da lassù gioisce per lei”, “Davide sarà orgoglioso delle sue due donne”, “Finalmente si vedono in viso. Vuol dire che pian piano sta tornando il sereno”, sono alcuni commenti lasciati sotto al post pubblicato su Instagram.