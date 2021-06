Francesca Fialdini è una bravissima conduttrice Rai, che con il suo programma ‘Da Noi… a ruota libera’ è molto seguita dal pubblico. Nelle ultime ore ha deciso di scrivere un post sul suo profilo Instagram per prendere posizione in merito ad una vicenda sconcertante, che ha lasciato senza parole milioni di persone. Una morte inaccettabile, che ovviamente non è stata accettata nemmeno dalla diretta interessata, la quale ha invitato chi di dovere a fare di più per arrivare ad una verità.

Un po’ di tempo fa la sua tristezza era emersa dopo il decesso dell’artista Nick Kamen: “Ancora a parlare del principe azzurro quando a 59 anni mi muore lui”. La triste notizia della sua morte era stata data attraverso Instagram dall’amico e collega Boy George, che aveva pubblicato una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo. Ora è un’altra morte a renderla ancora una volta triste, ma soprattutto incredula alla luce di quello che sta circolando in queste ore sul compianto vip.

Francesca Fialdini ha scritto sul social network: “Sulla tua morte ora si dovrà fare chiarezza. Perché vedi, il fatto che ti sia ucciso a 20 anni non convince. Deve esserci per forza sotto qualcosa di grosso, di veramente scomodo. Un ragazzo bello e promettente come te, che aveva avuto la fortuna di essere stato adottato e tirato fuori da una situazione di povertà estrema, doveva essere solo riconoscente. E invece tu che fai? Ti ammazzi. Dai Sedi, anche tu però. E perché? Per qualche battuta sulla tua pelle?”.





Fa riferimento alla morte del calciatore ex Milan, Seid Visin, che si sarebbe tolto la vita. Francesca Fialdini ha aggiunto: “Ma cosa vuoi che sia un po’ di sano razzismo italiota in questa terra promessa che ha investito nel futuro. Che ama i giovani. Specialmente ama quelli di seconde generazioni che spesso sono nati qui. Tu avevi anche la nazionalità, un cu… pazzesco. E invece ti togli la vita. Siccome si farà fatica a crederci che stavi male per così poco, allego parte della lettera che hai scritto per sgombrare il campo da equivoci”.

Francesca Fialdini ha chiosato: “Poi chissà…magari qualcuno finirà pure per crederti. Ciao ragazzo. (Mi dispiace così tanto Seid, per te ma anche per noi. ‘Figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figi'”. E tantissimi follower della presentatrice televisiva hanno scritto un messaggio per salutare Seid Visin.