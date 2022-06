L’annuncio è arrivato nel più classico dei modi: foto sui social con lei che con una mano tocca la pancia, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre. In questo modo Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta. Era la fine dello scorso dicembre, mentre il resto della famiglia Fedez – Ferragni combatteva contro il Covid (la guarigione sarebbe arrivata da lì a poco), la più piccola delle sorelle era felicissima nel comunicare a tutti la sua gioia.

Qualche mese dopo la coppia ha dapprima svelato il sesso del bebè poi ha fatto un altro annuncio. Infatti con una tenera frase Francesca Ferragni ha rivelato il genere del piccolo che porta in grembo: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Quindi, la sorella di Chiara e il compagno Riccardo Nicoletti avranno un figlio maschio. La moglie di Fedez ha pubblicato: “Ti aspettiamo amore”, mentre Valentina Ferragni: “Ciao amore”. Da segnalare anche il commento della madre Marina: “Amore stupendo, non vedo l’ora”.





Francesca Ferragni incinta, le foto con il pancione al mare

A stretto giro è arrivata la proposta di matrimonio nel giorno del compleanno della neomamma: un momento in cui tutta la famiglia era presente. Insieme per festeggiare non uno ma due eventi presso un agriturismo di Salò, in provincia di Brescia, sulle rive del Lago di Garda, come cornice ideale per un “momento indimenticabile”, come ha commentato Chiara Ferragni sotto il post condiviso dalla sorella: “Quanti pianti, troppo belli”, aggiunge anche Valentina, la più piccola delle sorelle.

Ora manca davvero poco al parto, come si può notare dalle foto postate da Francesca Ferragni sui social: la zia di Leone e Vittoria è con Chiara e famiglia a Forte dei Marmi e si gode il sole e il relax insieme al futuro marito, Riccardo Nicoletti, e alla loro cagnolina Gabriella. Per la futura mamma mini bikini colorato e pancione, ormai uno degli accessori più desiderati e mostrati dalle celeb: “Last few weeks” e cioè “ultime settimane” e poi ha aggiunto che è alla 37esima settimana. Insomma manca davvero poco.

Valentina, Francesca, Chiara Ferragni e i loro genitori si erano ritrovati qualche settimana fa per il baby shower. In quella occasione la più famosa delle sorelle si è lasciata sfuggire il nome ancora top secret del nascituro: Edoardo. “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo, perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un significato e un sapore completamente nuovo”, aveva scritto l’imprenditrice digitale.

