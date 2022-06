Una settimana fa è nato Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, e del compagno Riccardo Nicoletti, conosciuto anche come Riku. Con un post sui social la ragazza ha annunciato la nascita del bambino: “21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”. Negli scatti si vedono mamma Francesca Ferragni, il piccolo Edoardo sul petto, tenuto al caldo da una copertina, e il papà, ancora con il camice sterile della sala operatoria dell’ospedale.

Felicissimi anche Chiara Ferragni e Fedez, la madre di Francesca Marina Di Gualdo e la sorella Valentina con il fidanzato Luca Vezil. Sui social i Ferragnez hanno festeggiato Francesca Ferragni mamma per la prima volta e l’arrivo del primo nipotino. “Benvenuto in famiglia Edo. Congratulazioni Fra e Ricky”, ha scritto Chiara Ferragni, mentre il rapper ha commentato: “Congratulazioni patatoni. Sono ufficialmente zio”.





Francesca Ferragni foto una settimana dal parto: polemiche sui social

Nelle ultime ore Francesca Ferragni ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram a una settimana dal parto. Si possono osservare la mamma che coccola suo figlio, il papà Riccardo Nicoletti che lo tiene in braccio e alcune foto dall’ospedale. L’ultima immagine è una foto di Francesca Ferragni che mostra la sua pancia di profilo sette giorni dopo la nascita di Edoardo. “1 settimana di Edo”, scrive gioiosa, aggiungendo pure un cuoricino rosso.

Il fisico da mamma di Francesca Ferragni è snello e filiforme, come se non fosse mai stata incinta. Ma appena è stata pubblicata la foto si è scatenata la polemica. Alcuni follower sottolineano la loro ammirazione. Altri, invece, non mandano giù lo scatto. “Cosa volevi dire con l’ultima foto? Un po’ indelicata la cosa”, commenta un utente. “Peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più velocemente, pensavo tu fossi diversa”, le sottolinea un’altra. L’immagine viene definita “squallida” o “tossica”. “Cosa vuole dimostrare? Un ventre piatto a una settimana dal parto? E chi se ne frega. E poi parliamo di stereotipi da superare! La maternità è un’esperienza bellissima, peccato rovinarla con questa pochezza”, tuona una donna arrabbiata.

Dopo la nascita del figlio, Francesca Ferragni potrebbe convolare a giuste nozze con il compagno Riccardo Nicoletti. La proposta di nozze è arrivata nel giorno del 33esimo compleanno della sorella di Chiara Ferragni. Tra le prime a commentare la consegna dell’anello durante i festeggiamenti nel Bresciano – sono state proprio le sorelle. “Che momento indimenticabile”, ha commentato Chiara. A farle eco Valentina: “Troppo belli”.