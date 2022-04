Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, è incinta e aspetta un bambino. Qualche mese fa sui social ha annunciato il sesso con una frase eloquente: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Quindi, la sorella di Chiara e Riccardo Nicoletti avranno un figlio maschio. La moglie di Fedez ha pubblicato: “Ti aspettiamo amore”, mentre Valentina Ferragni: “Ciao amore”. Da segnalare anche il commento della madre Marina: “Amore stupendo, non vedo l’ora”.

Una notizia che ha portato al settimo cielo la famiglia Ferragni. E le notizie positive per Francesca Ferragni non sono finite qui, perché sempre sui social ha fatto sapere che si sposerà con il suo Riccardo. La proposta di matrimonio è arrivata nel bel mezzo dei festeggiamenti per il compleanno della futura mamma. Un momento in cui tutta la famiglia era presente. Insieme per festeggiare non uno, ma due eventi presso l’agriturismo di Salò (Brescia), sulle rive del Lago di Garda, come cornice ideale per un “momento indimenticabile”, come ha commentato Chiara Ferragni sotto il post condiviso dalla sorella: “Quanti pianti, troppo belli”, aggiunge anche Valentina, la più piccola delle sorelle.





Francesca Ferragni incinta, la foto al settimo mese

Nelle ultime ore Francesca Ferragni si è nuovamente mostrata sui social con un selfie in cui mostra il suo pancione di sette mesi. Una foto di una bellezza infinita: la ragazza copre il seno con le mani e davanti allo specchio fa vedere la pancia che cresce e al cui interno c’è una vita che tra due mesi vedrà la luce. Si nota l’acconciatura di Francesca Ferragni: i boccoli d’oro sciolti sulle spalle, uno sguardo concentrato e radioso, un lievissimo accenno di sorriso sulle labbra. La sorella di Chiara è al settimo cielo, e la sua foto su Instagram è la polaroid della felicità

A rivelarlo è stata direttamente Francesca Ferragni che nella didascalia del post ha scritto: 30 settimane”, segno che ormai è entrata nel settimo mese di gravidanza e pian piano si sta preparando e avvicinando al grande giorno. Un po’ d’ansia è giustificata dal momento che per lei si tratta del primo figlio ed è consapevole che presto la sua vita sarà completamente stravolta. Per questo motivo si sta godendo dei giorni di relax in compagnia del suo uomo, Riccardo Nicoletti, che presto sposerà.

La coppia ha deciso di festeggiare la Pasqua immersi nella natura, nella splendida cornice delle campagne toscane. È tra le colline senesi, in un lussuoso agriturismo, che Francesca e Riccardo si sono concessi un weekend da sogno, tra bellissime passeggiate nel verde rigoglioso e picnic romantici. Hanno persino trovato il tempo per una gita ad un caseificio della zona (con degustazione inclusa, naturalmente!) e per una cooking class dedicata ad alcune delle specialità toscane più deliziose.

Francesca Ferragni incinta, svela il sesso del bebè. Immediata la dolce reazione di Chiara