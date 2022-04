Dopo il fiocco rosa, quello azzurro: la sportiva e campionessa è mamma bis. La bella notizia è arrivata via Instagram, con tanto di prime foto e nome del nuovo arrivato. Il piccolo, che si chiama Leonardo, è venuto al mondo nella giornata di martedì 5 aprile 2022.

“Oggi, come un uragano, è arrivato il mio principino e il nostro amore”, ha scritto nella didascalia Francesca Dallapè, la tuffatrice trentina e campionessa olimpica con Tania Cagnotto sul suo profilo Instagram, postando due bei selfie di lei con il piccolo Leonardo.





Francesca Dallapè mamma bis: è nato Leonardo

Francesca Dallapè, che è già mamma di Ludovica, e il suo compagno Fabio Schirripa sono al settimo cielo. L’annuncio della gravidanza era arrivato a ottobre scorso, con le foto insieme al compagno mentre mostrano un’ecografia: “Innamorata di te, di noi e di questa nuova vita dentro di me!“, ha scritto confermando i sospetti.

Un altro scatto social aveva infatti fatto alzare le antenne del gossip. Quello di e con Tania Cagnotto e tutti i figli. Lei e Francesca Dallapè non hanno smesso di frequentarsi, anche per far giocare le bimbe insieme. E nella foto in cui sono tutte insieme sul divano si leggeva: “Qui aumentiamo sempre di più #piccoledonnecrescono #enoiinvecchiamo”. Insomma, la didascalia lasciava intendere una nuova notizia in arrivo.

Unite nel trampolino ma anche nella vita. Dopo aver condiviso anni e anni insieme ad allenarsi e a provare, le due campionesse sono diventate amiche e mamme. Insieme Francesca Dallapè e Tania Cagnotto hanno vinto un argento alle Olimpiadi di Rio del 2016, due argenti ai Mondiali del 2009 e 2013 e 8 ori agli Europei. E Tania Cagnotto è stata tra le prime a commentare la nascita di Leonardo sotto al post della neo mamma bis.

“Le nostre piccole!”. Doppia gioia per l’attrice, mamma tris (con due gemelle) e un altro fiocco rosa