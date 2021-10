Grandissima gioia per la vip italiana, che ha annunciato sui social network di essere incinta. Un annuncio meraviglioso quello della donna, che ha voluto comunicare a tutti la lieta notizia con tre foto che la ritraggono in compagnia della sua dolce metà Fabio, che diventerà padre. Con lui si abbraccia e sorride, a testimonianza di un entusiasmo smisurato. Si tratterà del secondo figlio per lei, che quattro anni fa era dunque diventata genitore per la prima volta in assoluto.

Sul suo profilo Instagram ha taggato la sua dolce metà e scritto esattamente questo nella sua didascalia a corredo del post: “Innamorata di te, di noi e di questa nuova vita dentro di me!”. Poi ha aggiunto un emoticon con gli occhi appunto innamorati e si può anche intravedere la foto dell’ecografia in mano con su riportato: “Ti aspettiamo”. Ovviamente personaggi famosi e non hanno inondato la sua pagina con messaggi di auguri. Felicità ai massimi livelli per la futura mamma bis.

Recentemente la donna, che è una nota sportiva, aveva dichiarato al settimanale ‘Oggi’: “Ora ho un nuovo compagno da un anno e sono contenta di avere voltato pagina. Spero che chiusa una porta, si apra un portone”. E poi aveva parlato della sua compagna di avventura alle Olimpiadi: “Io e Tania abbiamo avuto le nostre figlie quasi in contemporanea, hanno solo otto mesi di differenza. Non sono una di quelle mamme che rimpiangono la pancia, non sono mai stata ferma in vita mia, e non ne potevo più di stare sul divano”.





Stiamo parlando di Francesca Dallapè, amica e compagna di tuffi di Tania Cagnotto, che è quindi in dolce attesa. Sempre sulla Cagnotto aveva aggiunto: “Così l’ho richiamata e le ho fatto la proposta. Sarebbe stato un bel messaggio: due mamme alle Olimpiadi. Per dimostrare che noi donne, quando mettiamo su famiglia, non dobbiamo rinunciare al lavoro e alle nostre passioni”. Francesca Dallapè è legata a Fabio Schirippa, ma la prima figlia, che si chiama Ludovica, l’ha avuta con l’ex marito Manuele Panzolato.

Francesca Dallapè, classe 1986, è una tuffatrice italiana del Centro sportivo olimpico dell’Esercito. Ha vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016 nel trampolino in sincro da tre metri con la Cagnotto. Il matrimonio con l’ex coniuge Panzolato è avvenuto nel 2013, mentre il 4 maggio del 2017 è venuta alla luce la primogenita. Con l’ex consorte si è divorziata tre anni fa.