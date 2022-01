“Cose molto cattive”. Francesca Cipriani a muso duro: c’entra il suo fidanzato Alessandro

Francesca Cipriani è tornata a parlare dopo la sua esperienza al ‘GF Vip’ e ha fatto rivelazioni molto importanti non solo sul suo fidanzato Alessandro Rossi, ma anche su ciò che ha dovuto subire in tutto questo periodo. Parole molto decise e forti, che le sono venute dal profondo del suo cuore. Ha puntato il dito contro di loro e ha ammesso di aver assistito a cose che non avrebbe mai voluto vedere. Cattiverie gratuite di cui ovviamente avrebbe fatto decisamente a meno in queste settimane.

Un po’ di tempo fa Francesca Cipriani era ritornata a parlare del reality show di Alfonso Signorini e aveva puntato il dito contro Soleil Sorge: “Soleil va buttata fuori dal Grande Fratello Vip, io l’avrei già espulsa. Invece gli autori lasciano che si comporti in modo indegno”. Da parte dell’ex vippona c’è una rabbia incredibile, visto che non riesce proprio ad accettare i due pesi e le due misure della produzione. E poi: “Ha detto frasi molto brutte come scimmiette a Samy ed Ainett. Anche con Sophie e Gianmaria”.

Francesca Cipriani ha dunque voluto dire la sua in un’intervista al settimanale ‘Mio’. Ed è arrivata una dichiarazione molto dura proprio perché stanca di comportamenti di cui è rimasta vittima: “Cosa dico a chi insinuava che la nostra relazione fosse finta? A queste persone rispondo di farsi una vita perché la malizia e la cattiveria non sono mai premiate. Quando sono uscita dalla Casa ho letto cose molto cattive, mi dispiace per loro perché vivono di frustrazione”. E poi altre considerazioni su Alessandro e sul ‘GF Vip’.





Per quanto riguarda il reality show di Signorini, Francesca Cipriani ha parlato molto bene di tre concorrenti: “Ho trovato persone molto carine, sono andata molto d’accordo con Giucas Casella, mio amico da tempo, ma anche con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo”. Al settimanale ‘Mio’ chiusura riservata nuovamente agli aspetti sentimentali. Nonostante le brutte voci sul loro conto, lei e Alessandro Rossi sono prontissimi per il grande salto: “Faremo tutto nelle prossime settimane, convoleremo a nozze nel 2022”.

Intanto, a livello professionale voci positive per Francesca Cipriani. Il giornalista Dandolo ha fornito tutti i particolari su Francesca Cipriani nella sua rubrica, che si intitola ‘Pillole di gossip’: “A Cologno Monzese si dice che dopo la sua volontaria uscita dal reality fiocchi per lei più di un’offerta di lavoro. Potrebbe entrare a far parte del cast de La pupa e il secchione, che dovrebbe condurre Barbara D’Urso. Ma potrebbero anche aprirsi le porte di Scherzi a parte”.