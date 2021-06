Francesca Cipriani, la prima foto col nuovo fidanzato. Chi è e cosa fa Alessandro

Francesca Cipriani non è più single. L’ex Pupa 36enne che abbiamo ritrovato anche nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa ed è spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso è felice e innamorata. Ma finora non aveva ancora svelato il volto di Alessandro, l’uomo che le ha rapito il cuore.

Pochi giorni fa Francesca Cipriani aveva però dato la notizia. Intervistata in radio, su Rtl 102,5, dopo aver spiegato che diventare una Pupa è sempre stato il suo più grande desiderio Francesca Cipriani ha detto altro nonostante si sia definita subito “riservatissima”. “Sono maturata e ho capito che essere pupa non è la felicità. Sicuramente può gratificare vedersi allo specchio e sentirsi bene. Mi è servita per l’autostima vincere quel programma”.

Francesca Cipriani presenta il nuovo fidanzato Alessandro

“Ho trovato l’amore. Sono fidanzata”, ha confessato allo speaker. E chi è il ragazzo della pupa più famosa d’Italia? “Sono molto riservata della mia vita privata. Il mio fidanzato si chiama Alessandro, è originario di Cesenatico, ha trent’anni ed è un costruttore. Ci siamo conosciuti tramite degli amici in comune”, ha aggiunto Francesca Cipriani sganciando la bomba.





Curioso il modo in cui Alessandro è riuscito a rapire il cuore di Francesca Cipriani. Diciamo che l’ha presa per la gola perché l’ha conquistata “con dei tortellini”. “Mi ha invitata a cena. È scoppiato qualcosa e alla fine ci siamo ritrovati così”. Poi aveva messo in collegamento il ragazzo che ora le è accanto. “La tratto come una principessa”, aveva confessato il fidanzato un po’ imbarazzato.

E lei: “Sono riservatissima sulla mia vita privata. Fino a quando non ero sicura del nostro rapporto ho preferito non raccontare nulla. Ma posso dirvi che l’ho presentato anche a mia madre”. Ora, dopo un po’ di mistero, la prima foto social di Francesca Cipriani e Alessandro: “Com’è bello il mondo insieme a te”, scrive l’ex Pupa senza però svelare il cognome. Boom di like e di complimenti sotto al post.