Francesca Cipriani è la fotocopia della mamma. Mai vista? Chi è la signora Rita

Francesca Cipriani è una delle concorrenti del GF Vip 6. La showgirl è tornata in quella casa che nel 2006 le ha dato notorietà e le ha permesso di lavorare in televisione come opinionista e concorrente di altri reality show.

Fin dal suo esordio al Grande Fratello – era l’edizione numero sei, quella vinta da Augusto De Megni – Francesca Cipriani si è costruita il suo personaggio grazie anche ai ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Si è rifatta più volte il seno, ha rifatto fianchi e addome e di recente ha fatto un ritocco al lato b, documentato settimana dopo settimana durante il programma “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso.

Francesca Cipriani, chi è la madre Rita De Michele

Nella casa del Grande Fratello Vip la concorrente ha mostrato molti lati del suo carattere e in queste ore la madre, Rita De Micheli, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita e cosa pensa degli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini spendendo belle parole su Aldo Montano: “È davvero un signore educato e rispettoso. Un campione sportivo e si vede, perché riesce sempre a mettere tutti d’accordo“.





Nell’intervista rilasciata a Novella 2000, Rita De Michele ha raccontato l’infanzia difficile di Francesca Cipriani: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto”.

Francesca Cipriani è stata molto criticata per i suoi interventi chirurgici ma la madre ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a rifare il seno: “Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.