Francesca Cipriani, la notizia bellissima. È diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello e poi a “La Pupa e il Secchione” diventando un personaggio tv molto popolare. Ha preso anche parte a Domenica 5 come inviata per Barbara D’Urso, presente anche a Colorado e molti altri programmi. Deve la sua fama anche ai numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta che l’hanno trasformata in una figura ‘bombastica’.

Non troppo tempo fa ha trovato l’amore nell’imprenditore romagnolo Alessandro Rossi. I due hanno coronato il loro sogno e sono convolati a nozze lo scorso dicembre. Alla cerimonia avrebbe dovuto prender parte come testimone anche Alfonso Signorini. Il conduttore tv però non si è visto e ciò ha provocato qualche polemica, ma lui stesso si è giustificato affermando di avere avuto un impegno lavorativo quando mancavano pochi giorni all’evento. Ora dalla stessa Francesca Cipriani arriva un annuncio bomba.

Francesca Cipriani al settimo cielo: l’annuncio bomba

L’annuncio bomba di Francesca Cipriani è arrivato durante un’intervista al settimanale Mio: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Il marito di Francesca Cipriani, l’imprenditore edile Alessandro Rossi, è già papà di un bimbo avuto da una precedente relazione. Tempo fa lui stesso confessò: “Io sono già papà di un bimbo di tre anni, quindi sogno una femminuccia. Speriamo che Dio ce la conceda”. La conferma arriva dalla showgirl: “Altri interventi? No in realtà basta così mi fermo qui con la chirurgia estetica – le parole di Francesca a Verissimo – In passato ho voluto correggere alcune cose e poi non ero contenta e ricorrevo anche per questo alla chirurgia”.

“La prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per dare alla luce mio figlio o mia figlia – dice Francesca – Ora mi sento tanto amata e questo mi basta. Se c’è un bambino in arrivo? Sì sento che arriverà, adesso è sulle stelle che ci guarda e presto scenderà da noi. Sono molto fiduciosa e arriverà e ci renderà felicissimi. Io poi mi vedo già mamma”. E poi ancora sul matrimonio: “Quello del nostro matrimonio è stato un giorno magico, ma che è passato troppo presto. Chi è il più geloso? Direi tutti e due, abbiamo una gelosia giusta, capisco le coppie aperte, ma noi siamo una coppia blindata. Non c’è una gelosia che sfocia nella possessività”.

“Ma è senza mutande”. Francesca Cipriani a Verissimo: sono uscite le immagini (Video)