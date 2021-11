Francesca Barra è ormai prossima al parto. La giornalista e scrittrice 43enne aspetta un figlio dal marito, Claudio Santamaria e manca poco. È il primo insieme per questa bellissima coppia: lei ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio, l’attore, 47 anni, è già papà di Emma, avuta da Delfina Delettrez-Fendi.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca Barra ha svelato per la prima volta il sesso del bebè che porta in grembo, ma non solo: ha parlato del nome scelto e anche del lungo percorso per rimanere nuovamente incinta dopo l’aborto. “È un piccolo miracolo – ha raccontato nel salotto televisivo di Verissimo – Per noi non era un accanimento avere questo figlio ma era un grande desiderio. Abbiamo fatto di tutto, anche delle cose simpatiche, dei pellegrinaggi. Io mi ero quasi arresa”. Quindi le parole sulla perdita del loro primo bambino.

Francesca Barra svela il sesso del bebè

“È stato un dolore inatteso perché avevo avuto già tre figli – ha continuato Francesca Barra – Lo avevo già visto muoversi, gli avevamo dato un nome e poi abbiamo scoperto che aveva una malformazione e non c’erano speranze che sopravvivesse. Io sono entrata in un buco nero, mi sono sentita di dover soffocare questo dolore. Quando sono emersa ho deciso di raccogliere tutte le lettere che mi sono arrivate in un libro e i proventi andranno a un’associazione che aiuta le coppie ad affrontare questo lutto”.





“Nella nuova gravidanza ho avuto un inizio difficile, sono stata a letto un mese, c’è sempre paura però è il periodo più bello della mia vita. Me la sto godendo ed è meraviglioso che stia avvenendo con una persona che mi rispetta e mi ama così tanto”, ha aggiunto la giornalista per poi confidare al pubblico di Silvia Toffanin che appenderà alla porta un fiocco rosa.

“Avrò una femmina. Sono troppo felice che sia una bambina, sarebbe andato bene in qualsiasi caso ma devo dire che le mie bambine fremono dalla voglia di avere questa sorellina, sono felicissima”. Il nome? Francesca Barra e Claudio Santamaria l’hanno già scelto ma “non lo dico per ora, ma posso dire che è un nome mitologico”, ha concluso.