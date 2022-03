Il 2 febbraio 2022 Francesca Barra e il marito, l’attore Claudio Santamaria, sono diventati genitori di Atena. “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”, avevano annunciato i due pubblicando alcuni scatti della piccola appena venuta alla luce.

L’attore e la giornalista e scrittrice si sposati due volte: la prima a Las Vegas nel 2017, poi nel 2018 in Basilicata e in passato avevano avuto figli. Dall’ex marito Marcello Molfino, Francesca Barra ha avuto Emma Angelina, Renato e Greta, mentre Claudio Santamaria è papà di Emma, nata dalla relazione con l’ex compagna Delfina Delettrez-Fendi.

A poco più di un mese dalla nascita è stato il momento del ‘battesimo romano” della piccola Atena, questo il particolare nome scelto dalla coppia per la loro prima figlia insieme. “Perché Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”, ha raccontato Francesca Barra.





Un ritratto bellissimo, immortalato da un amico speciale, il conduttore della Vita in diretta Alberto Matano. I”l battesimo romano dì Atena che scopre la città paterna (e un po’ mia visto che ho abitato qui quasi la metà dei miei anni) Foto di @albertomatano”, ha scritto la giornalista a corredo della foto che la mostra insieme alla figlia e al marito Claudio Santamaria.

Atena è arrivata dopo un aborto spontaneo e Francesca Barra ha dovuto affrontare un lungo percorso per rimanere nuovamente incinta. “È un piccolo miracolo – aveva raccontato nel salotto televisivo di Verissimo – Per noi non era un accanimento avere questo figlio ma era un grande desiderio. Abbiamo fatto di tutto, anche delle cose simpatiche, dei pellegrinaggi. Io mi ero quasi arresa”.