“Ora sì che c’è la pancina…”. La coppia vip non può più nasconderlo: in dolce attesa dopo il dramma dell’aborto

Sono sposati dal 2017 e insieme hanno dovuto affrontare una vera e propria tempesta. Lei giornalista, lui attore. Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono conosciuti quando erano ragazzini di 11 e 16 anni durante le vacanze al mare. Poi si sono incontrati di nuovo nel 2016 e lì è scoccata la scintilla. Lei aveva alle spalle un matrimonio e tre figli, ma l’amore ha vinto su tutto. Si sono sposati prima negli Stati Uniti e poi a Policoro, città natale della giornalista.

Francesca e Claudio desideravano fortemente un figlio e due anni sembrava potessero realizzare il loro sogno. Ma in realtà fu un incubo chiamato aborto: “Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio – ha scritto Francesca Barra in un post – Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe”.

Adesso però il destino e la loro perseveranza hanno consentito a Francesca Barra e Claudio Santamaria di avere un’altra possibilità. Dopo averlo tenuto nascosto per oltre tre mesi i due sono usciti allo scoperto con la stupenda notizia. Il loro primo figlio sta per arrivare. E farà diventare ancora più grande una famiglia allargata già piuttosto numerosa visti i tre figli che la giornalista ha avuto da Marcello Molfino (Emma, Renato e Greta) ed Emma, la figlia dell’attore romano.





“Visto che la notizia è uscita – scrive Francesca Barra su Instagram – e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti 🤣 , ma la somma dei nostri giorni felici. Io e @claudio_santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina ❤️. #pantelleria”.

Ed ora l’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria vivrà un ulteriore sussulto di gioia e felicità. D’altra parte che ci fosse grande complicità tra i due era chiaro da tempo. “Auguri al mio amore immenso – scriveva poco tempo fa la giornalista – la mia poesia compiuta. Auguri mio marito. Non è stato facile schivare tutti i colpi. Li abbiamo trasformati in fuochi d’artificio che guardiamo abbracciati, mentre loro eh. Loro si sono dispersi nel cielo lasciando null’altro che polvere. Abbiamo fatto una tale pulizia che accanto a noi, ora, c’è solo l’unica cosa che serve: la felicità”.