Splendida notizia per la coppia vip, che ha annunciato la nascita della loro figlia. Il 2 febbraio non potrà mai essere più dimenticata come data dai due, che hanno postato sui loro profili social la foto delle loro mani e della manina della neonata. Hanno scelto la stessa frase per comunicare ai loro follower l’avvenuto parto. Per lei si tratta del quarto figlio, infatti ne aveva avuti tre dalle nozze con l’ex marito. Lui invece non era mai diventato ancora papà e quindi si è trattato della prima gioia.

Lei aveva svelato il sesso a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin e aveva anche rivelato di un aborto: “È stato un dolore inatteso perché avevo avuto già tre figli. Lo avevo già visto muoversi, gli avevamo dato un nome e poi abbiamo scoperto che aveva una malformazione e non c’erano speranze che sopravvivesse. Io sono entrata in un buco nero, mi sono sentita di dover soffocare questo dolore. Quando sono emersa ho deciso di raccogliere tutte le lettere che mi sono arrivate in un libro e i proventi andranno a un’associazione”.

Questo il messaggio social pubblicato dall’attore e dalla giornalista: “Ora è nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. I due hanno iniziato la loro relazione sentimentale nel 2017 e proprio cinque anni fa hanno anche deciso di sposarsi in America. Successivamente, più nello specifico l’anno dopo, sono convolati a nozze a Policoro. E pensare che i due si conoscevano già quando erano degli adolescenti, poi si sono rivisti da grandi nella capitale Roma ed ecco che è scoccata la scintilla.





Ad essere diventati genitori sono stati Francesca Barra e Claudio Santamaria. In particolare, sotto il posto presente sul profilo di Francesca Barra hanno commentato diversi personaggi famosi. Stefano Accorsi ha scritto: “Auguri, benvenuta Atena e un grande abbraccio a voi”, Simona Ventura: “Congratulazioni, benvenuta Atena”, Clizia Incorvaia: “Auguri Francesca, a breve arriverà il suo amichetto”. E infine Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “Congratulazioniiii, benvenuta piccola Atena”. E migliaia i like ottenuti.

Francesca Barra, classe 1978, ha avuto tre figli con Marcello Molfino. Il 26 maggio del 2019 aveva annunciato di aver perso un bambino che aspettava da Claudio Santamaria. Santamaria è un attore italiano classe 1974, che è stato in grado di vincere il David di Donatello per il migliore attore protagonista nel 2016 grazie al film ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ diretto da Gabriele Mainetti.