L’ex di Uomini e Donne è incinta? Il pancino sospetto è l’indizio che tutti hanno notato e in men che non si dica è esploso il gossip. La famosa influencer è in dolce attesa, non ci sono dubbi, sparano alcuni. Beh, ovviamente i dubbi ci stanno eccome, ma la notizia è gustosa, o come dicono quelli inseriti ‘croccante’ (e che è ‘na patatina?!?).

Lei ha fatto un gran polverone su Instagram con una semplice foto e una didascalia con la quale non fa che alimentare il gossip. Tra poco vi sveliamo di chi stiamo parlando, ma intanto sappiate che lei è una web influencer con qualcosa come 5,3 milioni di follower, praticamente quanto i residenti di tutta l’area urbana di Milano.

Leggi anche: “Non mi sbaglio mai”. Roberta Di Padua a sorpresa e in vacanza sgancia una vera bomba





Giulia De Lellis incinta? La foto col pancino sospetto

Nata il 15 gennaio del 1996 a Ostia, provincia di Roma, segno zodiacale del Carpicorno, altezza 164 centimetri e una vaga somiglianza con Giulia Salemi, la protagonista di questa storia è Giulia De Lellis! Dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice e poi aver fatto la concorrente al Grande Fratello Vip l’influencer ha avuto diverse relazioni con personaggi noti come Andrea Damante e Andrea Iannone.

Oggi, però, è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, il ricco figlio erede della famiglia di armaioli italiani. Ebbene in una delle sue ultime story su Instagram dove appare di profilo davanti allo specchio col pancino in bella mostra Giulia De Lellis ha fatto sapere: “Una pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giuro. Non nego di ironizzare e o immaginare una gravidanza. Sarei carina?”.

Dunque non c’è nessuna gravidanza in vista, anche se la storia tra Giulia De Lellis e Carlo procede e lei non pare sia contraria ad avere figli, anzi. Nella story successiva, in ogni caso, spiega perché ha la pancia gonfia: “È un gonfiore diverso e spesso costante causato dalle condizioni di malattia dell’utero. Lo stato infiammatorio che l’endometriosi e l’adenomiosi portano con loro contribuisce ad aumentare questo effetto”. In tanti hanno comunque inviato messaggi di auguri all’influencer. Stavolta non è, ma chissà che prima o poi…

“I miei figli non possono farmi questo”. La disperazione della mamma vip, abbandonata da loro