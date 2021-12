Fiocco rosa per la coppia. L’attore diventa papà per la seconda volta e la gioia è incontenibile. Una cascata di cuori per mamma e papà anche da amici del mondo dello spettacolo e della musica, come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e la giovane Jenny Denucci. Il ‘benvenuto’ alla piccola Lea a pochi giorni da Natale.

Papà bis: Fortunato Cerlino ha dato il lieto annuncio su Instagram. La manina della piccola Lea ha fatto capolino salutando simbolicamente i fan dell’attore, conosciuto in Gomorra e Nero a metà, solo per citare alcune delle pellicole che lo hanno reso celebre. Una gioia che l’attore sta vivendo a ben 50 anni, insieme alla sua amata Antonella, con la quale Fortunato condivide diverse passioni.

Lea come “leonessa”, un nome che già caratterizza la piccola nascitura, entrata come un sogno nella vita della coppia, sorellina dunque di Delfina, nata nel 2017 prima ancora che mamma e papà si scambiassero la promessa di amore eterno. Un momento che non ha tardato ad arrivare. Infatti a luglio del 2018 Fortunato e Antonella Sava hanno proferito il fatidico ‘si’ a Trieste, lontano dai flash e solo tra pochi intimi, proprio nel bel mezzo delle riprese de La porta rossa, dove il pubblico ha avuto modo di vedere anche la strepitosa coppia Lino Guanciale-Gabriella Passion.





Se di Fortunato si sa abbastanza, della moglie Antonella si sa che di professione è photo editor, romana di origine ma che attualmente lavora in una rivista. Pare che il colpo di fulmine tra di loro sia scoccato nel lontano 2015 durante una cena con amici in comune. Un solo sguardo per capire che sarebbe stato il vero amore.

E fu davvero così. Infatti i due condividono molte passioni e tendono a non separarsi mai. Complici e uniti, con una smodata passione per il viaggio, il mare, la musica, la lettura, gli animali. Infatti fa parte della famiglia il fidato Michelangelo, che adesso si lascerà coccolare anche dalla nuova arrivata.