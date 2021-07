Aspettano il terzo figlio! Annuncio a sorpresa: un’altra cicogna in volo per la coppia vip. “Non vediamo l’ora di conoscerti”

Sono una delle coppie sportive più famose. Per anni hanno raccolto tantissimi successi, nello stesso sport, il tennis. Fatale fu Barcellona, dove ci fu il primo bacio. Entrambi euforici, lei per la recente vittoria a Indian Wells e lui che aveva dominato in Coppa Davis a Napoli. Belli, vincenti e innamorati, e fu amore. E sì che lui è sempre stato, diciamo così, una testa calda. Uno che non si è mai fatto troppi scrupoli a spaccare una racchetta per terra o mandare a quel paese il giudice di sedia.

Però nelle faccende private è sempre stato molto riservato, al limite dello scaramantico. Parliamo di Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che si sono conosciuti nel 2014 e che prima di sposarsi hanno lasciato diversi indizi. Come la sigla BN disegnata con la racchetta da Fabio sulla terra rossa di Vina del Mar. Nessun marketing, però, solo le iniziali dei soprannomi spagnoli con cui i due si chiamano. “N sono io, lei è B. Non chiedermi di più perché questo particolare lo voglio tenere per noi…” dice Fognini. E ora per lui e Flavia è in arrivo una notizia bomba.

Flavia Pennetta aspetta il terzo figlio da Fabio Fognini. Lo ha annunciata la stessa tennista su Instagram con un post da cui traspare tutta la sua immensa gioia: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO!

Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o ❤️”.





Dunque, dopo Federico e Farah, arriva il terzo figlio per Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Tutto a cinque anni dal matrimonio per una storia d’amore sempre più bella. Nella foto vediamo la pancia di Flavia che inizia a prendere la tipica forma arrotondata e i due piccoli Federico e Farah che baciano quello che sarà il loro fratellino e o la loro sorellina. E poi la mano di Fabio a coronare un perfetto quadro di famiglia.

Flavia Pennetta è diventata mamma per la prima volta nel 2017, il 19 maggio è nato Federico, quasi un anno dopo le nozze con Fabio Fognini. Poi, il 23 dicembre 2019 è la volta di Farah e in quella occasione fu Fabio ad annunciarne la nascita con alcune stories di Instagram. Adesso non si conosce la data del parto. Ma pare che Flavia abbia già superato il terzo mese e quindi il terzogenito potrebbe venire alla luce alla fine dell’anno o al massimo ai primi del 2022.