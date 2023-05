Viva Rai 2 è approdato in televisione qualche mese fa ed è un successo clamoroso per il buongiorno in compagnia Fiorello e Biggio. Al centro le notizie, i fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati in stile ironico e pungente ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore del grande showman italiano e del comico. Un condensato di momenti di varietà, ma anche musica, canzoni, balletti, duetti, gag con ospiti.Il cast della trasmissione è in continua evoluzione che, giorno dopo giorno, vede sempre nuovi protagonisti e ospiti. In diretta ogni mattina da via Asiago 10 con l’atteso glass, uno studio dalle pareti trasparenti, in cui ospiti e gente comune si avvicenda per racconti ed esilaranti siparietti.

Il 16 maggio grande festa dal glass di Viva Rai2 . Rosario Fiorello compie 63 anni e ovviamente anche in via Asiago è tempo di festeggiare il compleanno dello showman più amato d’Italia. Alle prime luci dell’alba, con l’apertura della trasmissione in onda su rai Due e Radio Due, è arrivata una bellissima sorpresa per il conduttore, che è rimasto senza parole davanti alla sua Angelica.

Una dedica speciale della figlia di Fiorello, Angelica, che a sorpresa dal tetto del Glass di via Asiago per la prima volta in pubblico ha suonato e intonato la una bellissima versione del brano dei Nomadi “Io vagabondo”. Fiorello è rimasto di stucco davanti alla performance della figlia Angelica e non è riuscito a trattenere l’emozione e qualche lacrima.

Angelica è la figlia di Fiorello e la moglie Susanna Biondo. I due si sono sposati nel 2003 dopo sette anni di amore. Biondo era già mamma di Olivia, nata dalla relazione con Edoardo Testa, 16 anni fa la famiglia si è allargata con l’arrivo di Angelica. Oggi è una bellissima 16enne e tantissimi complimenti sono arrivati anche sui social, dove il video della performance di Angelica è stato pubblicato.

Angelica Fiorello era stata già ospite a Viva Rai 2, ma in incognito. Nella puntata di Viva Rai Due andata in onda il 20 marzo, il conduttore le aveva passato il microfono dicendo: “Una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità”. Grande curiosità scaturita dal primo piano sul volto della ragazza e sullo sguardo fiero del papà, che in quella occasione non aveva rivelato l’identità della ragazza.