Notizia meravigliosa per il calciatore di Serie A, che ha potuto accogliere nella sua famiglia una bambina. Parliamo di Mattia De Sciglio, che è diventato papà per la prima volta nella sua vita. E ad annunciare tutto ci ha pensato proprio l’atleta con un meraviglioso scatto ritraente la neonata, nata nelle scorse ore. Felicità immensa da parte sua e della sua partner, che ha partorito dandogli un’emozione impossibile da spiegare a parole.

Per Mattia De Sciglio è festa grande per l’arrivo della figlia, che dunque lo ha reso papà. Questo annuncio segue quello più triste, fatto dal giovane in seguito alla morte di Silvio Berlusconi: “Ho avuto la fortuna di averti conosciuto di persona e di averti avuto come Presidente. Quegli anni mi hanno permesso di scoprire un uomo brillante, ironico e determinato. Un uomo che ha portato la sua squadra tra le più grandi al mondo grazie alla sua passione. Sei stato un punto di riferimento per tanti e ti ricorderò con grande affetto”.

Leggi anche: “Diventeremo genitori”. L’attore con la prima ecografia della compagna, papà per la prima volta





Mattia De Sciglio è papà per la prima volta

Queste le parole scelte da Matteo De Sciglio per comunicare a tutti di essere diventato papà: “Eccoti, sai ti stavo proprio aspettando“. Ovvero, una parte della canzone Eccoti del cantante Max Pezzali. Poi ci ha pensato la Juventus, suo club di appartenenza, a dare ulteriori informazioni: “Fiocco rosa in casa De Sciglio. Tanti auguri a Mattia e Nikita per la nascita della piccola Sole“. E sono arrivati tantissimi auguri da parte dei fan.

Tra coloro che si sono congratulati con De Sciglio spiccano i suoi compagni di squadra Danilo e Nicolò Fagioli. Nato 30 anni fa a Milano, Mattia è un terzino e gioca dal 2021 con la maglia della Juventus, ma era stato in precedenza un calciatore bianconero anche dal 2017 al 2020. Con il Milan ha giocato dal 2011 al 2017. Da segnalare anche una breve esperienza all’estero con il Lione nella stagione 2020-2021. Con la maglia della nazionale azzurra ha totalizzato 40 presenze.

Fiocco rosa in casa De Sciglio 🩷

Tanti auguri a Mattia e Nikita per la nascita della piccola Sole 💖 pic.twitter.com/Udx7XIfQyR — JuventusFC (@juventusfc) June 14, 2023

Eccoti, sai ti stavo proprio aspettando ♥️☀️ pic.twitter.com/AkUatRb1AN — mattiadesciglio2 (@mattia_desci) June 14, 2023

Lo scorso mese di maggio Mattia De Sciglio è stato costretto ad operarsi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio e quindi per riprendersi completamente occorrerà attendere qualche mese. Ma intanto si gode la sua figlia Sole.