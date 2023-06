Nella mattina di venerdì 2 giugno la famosa cantante Nina Zilli ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta di una bambina di nome Anna Blue. Da diverso tempo sfoggiava un pancione esplosivo sui social ed era già nota la data del parto. Nina assieme al suo compagno Daniele Lazzarin, detto Danti, ha dato questa splendida notizia pubblicando un bellissimo post Instagram, che nasconde una meravigliosa sorpresa.

Nei primi mesi Nina Zilli e Danti sono riusciti a tenere segreta la gravidanza, annunciata poi da Fiorello a VivaRai2. La cantante infatti si dichiarò molto scontenta di quest’anticipazione, in quanto avrebbe voluto annunciare lei stessa la notizia di stare per diventare mamma per la primissima volta. Affermò anche di essere moderatamente in ansia e di sentirsi una Bridget Jones, in quanto molto stupita e felice.

Nina Zilli mamma per la prima volta: il regalo per la piccola Anna Blue

Adesso però che finalmente la piccola Anna Blue è nata le è già stato fatto il primo regalo da parte dei genitori. Il post per la nascita pubblicato dalla neo mamma Nina Zilli e dal neo papà Danti è stato accompagnato dalla frase: “Questa mattina è nata Anna Blue, è bellissima e sta bene. Grazie a tutti per gli auguri. Questo è il primissimo regalo per te! PS: In un colpo solo ho dedicato la canzone a mia madre e a mia figlia. Per di più l’ho cantata con la mia ragazza. Chiamatemi genio”.

Danti ha così voluto annunciare di aver ripreso una sua vecchia canzone per dedicarla a sua figlia appena nata. Si tratta infatti di un suo vecchio brano, Anna, dedicato a sua madre che è stato ripreso cambiando qualcosa. Difatti è stato aggiunto un violinista, c’è stata una nuova produzione, ma soprattutto per il ritornello è stata utilizzata la bellissima voce della mamma Nina Zilli, che ha fatto ovviamente emozionare tutti.

I neo genitori hanno dunque deciso che il modo migliore per festeggiare con tutti i fan sarebbe stato proprio quello di dedicare una canzone ad Anna Blue. Subito si sono scatenati tantissimi commenti, tra i quali alcuni anche di personaggi famosi, come la cantante Giorgia e il cantautore Raf.