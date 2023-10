I nove mesi di gravidanza sono finalmente finiti e per la coppia vip è tempo di festeggiare la nascita della figlia. Per lui si tratta della secondogenita, dopo aver avuto un maschio da una storia d’amore precedente, mentre lei è mamma per la prima volta. Hanno attraversato dei periodo davvero brutti a livello personale, ma nonostante le grandi difficoltà incontrate lungo il loro cammino, sono andati avanti e adesso sono diventati genitori.

Un momento super commovente per la coppia vip, che ha annunciato la nascita della figlia con una serie di foto bellissime. Sono state pubblicate sui rispettivi profili Instagram e questo è stato il commento: “Benvenuta Mavie. La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita. Benvenuta figlia mia, sei già molto amata da noi e grazie per averci scelto“. Andiamo a vedere chi sono i neo mamma e papà super famosi.

Leggi anche: “Pieni di gioia e amore”. Cicogna in tv, il volto di Canale 5 mamma bis: il primo figlio nato appena un anno fa





La coppia vip festeggia la nascita della prima figlia: “Benvenuta tra noi”

Vi sveliamo subito uno dei due componenti della coppia vip, che sta celebrando la nascita della figlia Mavie. Lui è il grandissimo calciatore dell’Al Hilal, Neymar. Il brasiliano era finito al centro di innumerevoli polemiche per via della sua infedeltà. L’ex amante l’aveva smascherato davanti a tutti e l’atleta era stato costretto a scusarsi: “Ho sbagliato, ho sbagliato con voi. Sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dai campi. Solo che gli errori della mia vita privata li risolvo a casa, nella mia intimità, con la mia famiglia e i miei amici”.

Neymar ha quindi dato una sorellina al suo primo figlio Davi Lucca da Silva Santos, concepito con Carolina Nogueira Dantas. Proprio i due fratelli sono stati immortalati dal giocatore insieme nelle scorse ore. Per quanto concerne la sua dolce metà, la mamma di Mavie si chiama Bruna Biancardi, ha 29 anni e lavora come modella e influencer. Ha perdonato in maniera sincera i tradimenti di Neymar e ora vivono in grande armonia.

Neymar, 31 anni, ha giocato con la maglia del Psg dal 2017 al 2023, mentre in precedenza aveva indossato le casacche di Barcellona e Santos. Da segnalare anche le 126 apparizioni con la divisa del Brasile, impreziosite da 76 reti.