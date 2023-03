Fiocco rosa per la coppia vip, l’annuncio più bello. Benvenuta alla piccola Aurelia e immensa gioia per mamma e papà, insieme da 20 lunghi anni, e le piccole di casa Maxima di 7 anni e August di 5 anni. Fan in visibilio non appena appresa la notizia e cascate di cuori a commento del post più atteso.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan genitori per la terza volta. Insieme dal lontano 2003, tra di loro non si può dire che il colpo di fulmine non sia scoccato subito. Il primo incontro tra Mark e Priscilla è avvenuto in maniera del tutto casuale, quando i due hanno preso parte a una festa organizzata da una confraternita dell’Università di Harvard. Entrambi in fila per andare in bagno ed è scoccato subito l’amore che è volato dritto alle nozze, celebrate nel 2012.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan genitori per la terza volta: “Benvenuta Aurelia!”

E da quel momento in poi, la coppia non ha fatto altro che restare unita, lasciando che a parlare fosse proprio il grande amore e il desiderio di fare crescere la famiglia. Dopo la nascita di Maxina e di August, in famiglia arriva anche la dolcissima Aurelia: “Benvenuta al mondo, sei una piccola benedizione”, ha scritto il CEO di Meta pubblicando le prime immagini dall’ospedale insieme alla piccola. Tutti ricorderanno quando Mark aveva dato il lieto annuncio della gravidanza della moglie. Lo scorso settembre, attraverso i social, Mark ha scritto: “Felici di annunciare che Max e August avranno una nuova sorellina l’anno prossimo” e così è stato.

Per Mark Zuckerberg non esiste regalo più bello. Infatti anche in occasione della nascita della secondogenita, le sue parole hanno saputo trasmettere tutta la contentezza del momento: “Non riesco a pensare a un regalo più grande, per una bambina, dell’avere una sorella. Sono cresciuto con tre sorelle e mi hanno insegnato tanto, sono donne forti. Non erano solo le mie sorelle, erano anche le mie migliori amiche. Mi hanno insegnato a competere nella vita e a ridere”.

E il post in onore della piccola Aurelia sopraggiunge mostrando anche due foto della piccola di casa Zuckerberg: un primo dolcissimo scatto riprende papà Mark che guarda la figlia con occhi innamorati, mentre il secondo scatto mostra mamma Priscilla ancora sul letto di ospedale, con la piccola Aurelia adagiata sul suo petto. Cosa aggiungere di più? Auguri a tutta la splendida famiglia e benvenuta piccola e dolce Aurelia!