Fiocco azzurro per la splendida 36enne del mondo dello spettacolo italiano. La notizia non poteva che rendere felici i numerosissimi fan dell’ex Miss Italia che presto vivrà la gioia di diventare mamma per la seconda volta. E oltre al sesso del bebè, la modella ha anche rivelato il nome del futuro nascituro che tra non molto conoscerà non solo mamma e papà ma anche il fratellino.

Claudia Andreatti aspetta un maschietto. Ebbene si, ci siamo quasi per la splendida ex Miss Italia che presto darà alla luce il secondogenito. Sarà un maschietto, proprio come il primo figlio della coppia. E siamo certi che siete curiosissimi di scoprire il nome. Claudia non ha voluto tenere per sè il segreto.

Claudia Andreatti aspetta un maschietto. E nel corso del party tinto di blu, fuori anche il nome

Entrambi i dettagli della gravidanza sono stati rivelati dalla futura mamma nel corso del baby shower organizzato con gli amici più intimi, a cui ha partecipato anche un altro volto noto al pubblico italiano, ovvero Laura Barriales che come Claudia vive a Lugano e che proprio nella città svizzera ha formato famiglia insieme al ticinese Fabio Cattaneo, dando alla luce Melania, 4 anni, e Romeo, 2 e mezzo.

“Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa” ha rivelato Laura alla luce della sua vita quotidiana in città. Le due sono unite da diverso tempo e Laura non poteva di certo mancare al party tinto di azzurro.

Ed è così che mamma Claudia, Andrea Tognola e il piccolo Alessandro Andrea, venuto al mondo l’1 marzo del 2021, presto abbracceranno la new entry della famiglia. Il maschietto si chiamerà Edoardo. Il party per la splendida occasione è super riuscito: le foto e i sorrisi parlano da sole.