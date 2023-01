Spettacolare gender reveal per la coppia vip. Elisa D’Ospina ha scoperto il sesso del suo bebè, che sarà un maschietto, e lo ha fatto con una cerimonia toccante. Ha pubblicato poi tutto sul social network Instagram, infatti ha riempito il suo profilo di foto e ha anche postato un meraviglioso video. Tutti sono rimasti a bocca aperta, quando lei e il suo partner hanno saputo se accoglieranno nella loro famiglia una figlia o un figlio. Un momento che non potranno mai dimenticare: una gioia condivisa con migliaia e migliaia di fan.

Dunque, Elisa D’Ospina ha saputo il sesso del bebè che aspetta da qualche mese. In attesa del parto, che avverrà tra non molto, hanno voluto scoprire insieme ai loro follower il genere del figlio o figlia. Un altro gender reveal vip bellissimo è stato fatto il mese scorso da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Verissimo. “È femmina”. Quindi, Sophie e il suo compagno Alessandro Basciano accoglieranno tra qualche mese una bella femminuccia. E lei è scoppiata completamente a piangere.

Elisa D’Ospina svela sesso del suo bebè: sarà maschietto

Emozioni a non finire per Elisa D’Ospina, che sa adesso quale sia il sesso del bebè che aspetta dal compagno Stefano Macchi. Su Instagram loro si sono immortalati con tanti palloncini intorno e una scatola, che conteneva il colore giusto. Quando l’hanno aperta, è uscito fuori l’azzurro e quindi aspetteranno un bimbo. Lei si è scatenata con diversi commenti entusiastici, il primo è stato: “Ora è ufficiale: fagiolino is coming”. Poi ha lasciato spazio ai tantissimi ringraziamenti nei confronti dei suoi ammiratori.

Questo il post di ringraziamento di Elisa D’Ospina: “Grazie agli amici che si sono uniti a noi e ci sono stati vicino in una serata così speciale. Grazie a voi, zii virtuali, che ci inondate di affetto in questo momento della nostra vita dove vogliamo che l’amore sia il protagonista assoluto. Grazie a fagiolino per averci scelto come genitori, non ti promettiamo nulla se non di amarti con un amore smisurato. Grazie alla vita per essere imprevedibile e, come tale, pazzesca”. Un’emozione davvero indescrivibile.

Elisa D’Ospina, 40 anni, è una modella curvy originaria di Vicenza. Stefano Macchi è invece l’ex di Anna Pettinelli. Lei è stata protagonista in diverse passerelle e ha poi pubblicato anche un libro, che è stato scritto per supportare le ragazze che hanno subito atti di bullismo.