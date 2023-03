Fiocco azzurro per la nota giornalista e conduttrice. Secondo bebè tra le braccia di mamma che lo annuncia ai fan attraverso la pagina Instagram con una foto e un omaggio dolcissimo. Così il primogenito Bruno Romeo ha finalmente conosciuto il suo fratellino chiamato Lucio.

Mia Ceran ha partorito il secondo figlio. Benvenuto al piccolo Lucio: la giornalista e conduttrice italiana diventa mamma per la seconda volta a 36 anni e tanti sono stati gli auguri da parte dei fan e dei colleghi come Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, Francesca Fagnani, Eleonora Pedron, Justine Mattera, Jo Squillo, Natasha Stefanenko, Rossella Erra, Romina Giamminelli solo per citarne alcuni.

Mia Ceran ha partorito il secondo figlio: benvenuto al piccolo Lucio

E per rendere omaggio al lieto evento, Mia Ceran decide di pubblicare la foto della manina di Lucio con una dedica dolcissima. La giornalista ha ben pensato di accompagnare lo scatto con una strofa de La sera dei miracoli, celebre canzone di Lucio Dalla: “Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar, Galleggia e se ne va, Anche senza corrente camminerà, Ma questa sera vola, Le sue vele sulle case sono mille lenzuola”, ha scritto Mia Ceran su Instagram per poi aggiungere: “Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo”.

E a questo punto sono in molti a chiedersi se la scelta del nome non sia caduta su Lucio proprio in ricordo del cantautore italiano Lucio Dalla. In ogni caso, per la coppia di genitori, Mia Ceran e Federico Ferrari, manager della Diesel, la gioia non si trattiene e adesso con l’arrivo di Lucio si apre un nuovo capitolo di vita ancora tutto da scrivere insieme.

La coppia di genitori, nonostante il forte legame e due figli, non ha ancora deciso di convolare a nozze. Correva il 18 aprile 2021 quando Mia Ceran proprio attraverso il canale social ha comunicato di essere in dolce attesa del primogenito Bruno Romeo nato il 9 agosto 2021 per la gioia di mamma e papà. Benvenuto anche a te, piccolo Lucio!