Da giorni se ne parlava e ora è arrivato l’annuncio ufficiale: è finita la storia d’amore della coppia vip che un anno fa esatto ha dato il benvenuto al primo figlio. È stata lei a dare la notizia ai fan. Solo su Instagram conta un milione e mezzo di follower a cui ha spiegato, attraverso una Storia condivisa poche ore fa, di essersi separata dal papà del suo bambino. “Come vi ho reso partecipi dell’inizio ci tengo a dirvi anche che la relazione tra me ed Agostino è terminata, da un po’ a questa parte”, scrive.

Fa poi riferimento a una lite in diretta che però non c’entrerebbe con la decisione di lasciarsi con il suo compagno. Si sono detti addio “ovviamente non per la live di ieri sera, dove sono state dette anche cose fuori posto e mi scuso per questo, del resto vi chiedo un pochino di tatto e delicatezza da entrambe le parti, non mandate odio a nessuno perché nessuno si odia, le cose non andavano da un bel po, ma giustamente preferisco tenere private le altre cose tra noi”.

Leggi anche: “Ma avete visto!?”. Stefano De Martino, non si sono regolati: roba hot. E grosso imbarazzo





“È finita”: ufficiale l’addio dei vip

“Ci sarà sempre Thiaghino e ci sarà sempre rispetto e civiltà per lui vi chiedo di nuovo tatto e delicatezza per entrambi”, ha concluso Sofia Crisafulli, star sui social proprio come il suo ex compagno, Agostino Catanzariti. La coppia era diventata molto popolare si TikTok, seguitissima dai più giovani.

La loro storia d’amore ha attraversato molti momenti delicati e come detto in apertura già da qualche giorno si vociferava su una possibile rottura. Ma cosa è successo in diretta, in quella lite accennata da lei nella Storia che ufficializza la separazione? Sofia Crisafulli è stata ospite dei Testosterone su Twitch e ha avuto un’accesa discussione con un’altra ospite, Sara Diamante.

L’ha accusata di fare commenti poco carini su ragazzi impegnati dopo che aveva fatto apprezzamenti espliciti su Agostino. “Non mi permetterei mai a fare questi commenti su un ragazzo fidanzato e che ha un figlio, se tu non lo sai sono ca…i tuoi. Non ti devi permettere”, la replica di Sofia Crisafulli, che con Agostino, appunto, ha un figlio insieme, Thiago, un anno.