“Lei lo ha lasciato”. Fine della discussa coppia vip: 3 mesi fa la nascita del primo figlio e oggi il clamoroso addio

Clamoroso addio della coppia vip. Ha fatto scalpore la notizia della rottura tra il mito del cinema, 81 e la compagna, 28 anni, da poco diventata madre. La coppia era uscita allo scoperto solo pochi mesi fa: “Hanno iniziato a vedersi dopo l’inizio della pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi, è stata con Mick Jagger per un po’, e poi è uscita con Nicholas Berggruen. Sta con lui da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre”, aveva rivelato una fonte.

Il tabloid TheBlast racconta come la donna si starebbe muovendo ora per tutelare il figlio avuto dall’attore appena tre mesi fa. Noor Alfallah, che in passato ha avuto una storia con Mick Jagger (78 anni) ed è stata paparazzata con Clint Eastwood (91 anni), ha presentato i documenti al tribunale di Los Angeles nei quali chiede la piena custodia fisica del bambino

Al Pacino e la fidanzata 28enne si sono lasciati

Secondo il tabloid, Noor Alfallah avrebbe chiesto la piena custodia del figlio predisponendo per il padre, il famoso attore Al Pacino, “visite organizzate in modo ragionevole”. I documenti presentati al tribunale include una pagina dal titolo “Dichiarazione volontaria di parentela”, firmata da Al Pacino e dalla ormai ex compagna 28enne.

Il documento presentato al tribunale è stato redatto sei giorni dopo la nascita di Roman, firmato da Al Pacino, 83 anni, e da un testimone terzo, decretando così il fatto che il premio Oscar sia il padre biologico del bambino nato il 15 giugno 2023 dalla compagna 28enne Noor Alfallah. L’attore de Il padrino era diventato padre a breve distanza dall’amico di vecchia data Robert De Niro, papà a a 79 anni della settima figlia, Gia Virginia Chen-De Niro, avuta dalla compagna Tiffany Chen. Secondo il sito Tmz, sempre molto ben informato sul gossip e sulle vite dei personaggi famosi, durante la gravidanza Noor si è. sottoposta a un test per accertare la paternità.

Al Pacino infatti, per motivi di salute, era convinto di non poter avere più figli ma il risultato ha accertato la sua paternità. Alfredo James Pacino non si è mai sposato ma ha avuto relazioni sentimentali con ben 11 attrici avendo da due di loro tre figli, i gemelli Anton e Olivia, che oggi hanno 22 anni e Julie Marie, 33 anni, figlia dell’insegnante di recitazione Tarrant.