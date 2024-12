Finalmente Jacqueline Luna Di Giacomo versione mamma. I fan di Ultimo, neo papà, hanno dovuto aspettare quasi un mese prima di conoscere l’erede del cantante e della sua dolce metà. Era il 30 novembre scorso, infatti, quando l’immagine delle impronte di due piedini annunciavano la nascita di Enea, primo figlio della giovane coppia che aveva dato l’annuncio della gravidanza sul palco dello stadio Olimpico di Roma.

Da settembre i due si sono trasferiti a New York e dopo la nascita del piccolo trincerati nella più totale riservatezza, preferendo vivere nell’intimità i primi giorni di vita del loro bimbo e le loro emozioni da papà e mamma. Ma adesso la coppia ha iniziato a condividere con i fan la loro gioia più grande e, dopo un video del cantante che, in giro col passeggino, ha filmato l’incontro con una fan italiana in vacanza nella Grande Mela, è arrivata la prima foto.

Ultimo e Jacqueline Luna, ecco il figlio Enea

Sotto la prima foto con Enea in braccio, Jacqueline racconta questo primo mese da mamma, le emozioni e la gioia di imparare a conoscere il piccolo giorno dopo giorno. “Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte”, scrive.

Si sente un supereroe – “Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo” – e lui

“piange se lo metto giù e ora dorme sul mio petto … dicono che il rumore del battito li tranquillizza, quindi ci penso e se lo merita. Amo i versi che fa quando allatto, con i sorrisi e i goccioloni di latte che colano dal labbro” prosegue ancora facendo poi riferimento alla loro cagnolina Toffee che – dice – “è diventata la mia ombra, come a volersi assicurare che io stia bene”.

“È faticoso ma ho scoperto la pazienza… infinita – continua Jacqueline Luna Di Giacomo – Anche quanto il viso di un bambino sia una calamita per gli occhi. Lo fisserei per ore”. E la conclusione: “Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me. Mamme, siamo dei supereroi”. Migliaia i messaggi e i like alla foto da parte dei fan e degli amici vip come Elisabetta Gregoraci e Lorella Cuccarini.