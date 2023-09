“Finalmente sposi!”. Nozze arcobaleno e vip, grande festa e lacrime per il sì dei due famosi

Nozze vip per la coppia dei famosi. Dopo qualche anno di fidanzamento, i due sono convolati a nozze a Villa La Posada a Licola, tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli. All’evento erano attesi più di 250 invitati ma gli sposi hanno spiegato sui social che: “Avrebbero voluto partecipare molte più persone ma abbiamo ristretto il campo”. Un matrimonio in grande, con tanti amici vip e cantanti che si sono esibiti durante la grande festa,

“Gli unici colori che abbiamo vietato di indossare sono stati il nero, e ovviamente il bianco”, ha detto la coppia in un’intervista. I due si sono presentati vestiti di bianco e l’arrivo è stato emozionante per tutti i presenti che hanno immortalato il momento e pubblicato tanti video sui social, dove i due sono seguitissimi.

Leggi anche: Checco Zalone-show gli sposi: il matrimonio vip diventa uno spettacolo. Come l’abito di lei





Alfredo Foffy e Ro Rio si sono sposati

Per permettere ad alcuni fan di partecipare alle nozze, i tiktoker, Alfredo Foffy e Ro Rio (Rosario) hanno organizzato un sorteggio tra i loro seguaci. “Il sorteggio è stata un’idea che abbiamo avuto per le persone che ci seguono sempre e che ci trasmettono il loro affetto. Ci faceva piacere invitare almeno due coppie al matrimonio. Abbiamo creato questo contest postando due foto della nostra anteprima, tramite i like e commenti abbiamo scelto due persone totalmente a caso”.

I due vincitori non hanno potuto partecipare alle nozze: “perché non sono di Napoli, abitano uno a Frosinone e l’altro a Firenze” hanno aggiunto Alfredo e Rosario. Rosario e Alfredo sono insieme da 5 anni e già si reputano una famiglia. “Abbiamo 27 e 36 anni, abbiamo desideri e voglie diverse. È ancora presto per un figlio” ha annunciato la coppia in un0intervista rilasciata al Mattino di Napoli.

L’attrice Debora Villa ha celebrato la funzione della coppia. Presenti i tiktoker Enzo Bambolina, Sissi, Anita Montella, Sunny Loy e tanti altri e i cantanti Nancy Coppola, Paola Pezone e Ivan Granatino. Qualche mese fa i due sono stati protagonisti di un episodio di omofobia da parte di un buttafuori che gli ha negato l’ingresso a un party in riva al mare perché l’ingresso era riservato esclusivamente a coppie uomo-donna.