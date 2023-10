Quando il talento è di famiglia. La figlia dell’ex coppia italiana è diventata protagonista di un video social in cui suona il pianoforte insieme al padre e a un altro musicista. “Circa 2 settimane fa, una serata speciale di jam… Jamie ci insegna a giocare a The Entertainer! @peppinodagostino e io cerco solo di stare al passo! “, ha scritto l’orgoglioso papà nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

“Spettacolo 🔝🔝🔝🔝 piccoli artisti crescono 🎹 Ciao”, “Bella e brava”, “Siete tutti stupendi!!”, “Direi che il Lupo Maremmano deve stare attento per mantenere il posto al prossimo tour dello zio @vascorossi”, “Che fenomeno. Tutta suo padre immenso”, “Che bella ! E bravissima buon sangue non mente 👏 complimenti!”, sono solo alcuni dei commenti al video pubblicato dal papà musicista ma girato dalla madre, famoso volto della televisione italiana.

Jamie Carlyn Birnbaum, la figlia di Stef Burns e Maddalena Corvaglia

La giovane al pianoforte è infatti Jamie Carlyn Birnbaum, figlia del chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns (all’anagrafe Stephan Birnbaum) e dell’ex velina di Striscia la Notizia ed ex showgirl italiana Maddalena Corvaglia. Nata in California l’11 settembre del 2011, Jamie è cresciuta insieme ai genitori fino a quando i due hanno deciso di separarsi, nel gennaio del 2017. Ad annunciare la rottura era stata proprio la showgirl: “I matrimoni non finiscono come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più”.

“Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa ‘Importante’, ‘portare dentro’: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme”, aveva scritto. Oggi Jamie si divide tra mamma e papà e grazie al raro video in cui i genitori mostrano il suo volto, è chiaro che dal padre abbia preso il suo grande talento musicale.

In questo periodo Stef Burns sarà a Palma di Maiorca, a casa di Maddalena Corvaglia, prossima concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Il chitarrista di Vasco Rossi si è trasferito per stare con la figlia Jamie e l’ex cognato Tony. Come scrive Alberto Dandolo su Oggi, è stato proprio l’ex marito a convincere Maddalena Corvaglia ad accettare la proposta di partecipare all’adventure game di Sky.