“Benvenuto Edoardo!”. Lui 48 anni, lei 31 è nato il primo figlio della coppia vip: mamma e papà al settimo cielo

Fiocco azzurro per la coppia. Una foto dolcissima fa capolino sul profilo Instagram dell’allenatore. Il piccolo Edoardo è nato alle intorno alle 16 e la coppia non poteva che dare a tutti il lieto annuncio. Genitori per la prima volta e per l’occasione gli impegni lavorativi possono decisamente attendere.

Stiamo parlando proprio di Filippo Inzaghi e di Angela Robusti, diventati genitori del primogenito Edoardo. Ovviamente per l’allenatore del Brescia, diventato papà a 48 anni, è tempo di stare al fianco della compagna e del piccolo bebè, quindi ha salta la presenza per la partita Brescia-Cremonese, venendo sostituito dal vice Maurizio D’Angelo.

“Guanciotte paffute, pallone gigante che spinge per uscire e furti costanti al guardaroba di papà”, l’ultima foto prima del parto che Angela Robusti ha condiviso sui social, mostrava ancora il pancione in primo piano, poi finalmente è avvenuto il miracolo della vita.





Prima che Edoardo venisse al mondo, la coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi durante una romantica passeggiata mano nella mano. Ma adesso il nuovo arrivato in famiglia renderà le giornate di mamma e papà decisamente più movimentate. Grazie ad Angela, l’allenatore ha detto addio alla vita da single. Ma chi è Angela Robusti?

Per molti la donna non è un volto qualsiasi. Tutti i fan del programma di Maria De Filippi, la ricorderanno nel ruolo di corteggiatrice di Luce Onestini, ma anche prima quando in occasione di Miss Italia 2012, figurava tra le finaliste. Oggi? La neo-mamma è wedding planner, ma sicuramente una breve pausa dal lavoro per dedicarsi al lavoro sarà più che necessaria.