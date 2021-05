Manca poco e rivedremo all’opera Filippo Bisciglia a ‘Temptation Island’. C’è grande attesa per capire quali coppie saranno protagoniste della prossima edizione e quali di esse rischieranno di rompersi definitivamente. Prima di iniziare questa nuova avventura, il conduttore si è concesso ad un’intervista con ‘CasaChi’. Qui non si è soffermato unicamente sul programma televisivo, ma ha anche toccato la sua sfera privata, rivelando una notizia che ha lasciato tutti decisamente di stucco.

A proposito del reality show in onda su Canale 5, ha spiegato che tipo di atteggiamento ha preferito assumere in passato: “In quel momento io cerco sempre di restare super partes. Negli anni ho comunque compreso di non dare un giudizio subito al primo o secondo falò. Ho cambiato opinione durante il percorso dei protagonisti. Se pensavo che avesse ragione la fidanzata dopo 15 giorni cambiavo idea e davo ragione a lui. Non si può capire immediatamente perché non tutti si aprono allo stesso momento”.

Poi Filippo Bisciglia si è anche soffermato sulla possibilità di diventare un opinionista del ‘Grande Fratello Vip’: “Mi conosco e potrei essere molto pericoloso e quindi è molto meglio non svolgere quel ruolo. Starei 24 ore su 24 collegato e avrei paura perché in tanti inizierebbero ad odiarmi. Non mi tengo proprio niente in bocca”. Ma l’annuncio che ha reso tutti tristi e deluso le aspettative dei suoi fan è arrivato, quando gli hanno posto una domanda sulla sua fidanzata Pamela Camassa.





Alla domanda specifica sulla possibilità di unirsi in matrimonio con la sua dolce metà, Filippo Bisciglia non ci ha pensato due volte e ha escluso categoricamente questa opzione: “Non mi sposerò, siamo fidanzati da ormai tredici anni e penso proprio che non ci sposeremo mai più. Già in effetti lo siamo un po’ sposati, è come se lo fossimo. Potrei andare a risolvere questa cosa con Pamela a Temptation Island”, ha concluso ironizzando. Dunque, il sogno di vederlo all’altare potrebbe non realizzarsi mai.

Ormai è tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del reality delle tentazioni. Il nuovo viaggio nei sentimenti inizierà a fine giugno, saranno presenti solo le coppie nip, il conduttore darà sempre Filippo Bisciglia e anche la location scelta per le registrazioni del programma è quella dell’Is Morus hotel di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Secondo quanto riferito da Dagospia è invece “in bilico l’edizione vip con Alessia Marcuzzi“.