Filippo Bisciglia è il re di Temptation Island. Anche nell’estate 2021 è tornato in tv per narrare il viaggio nei sentimenti di cinque coppie pronte a mettere in discussione il proprio rapporto e come ogni anno starà festeggiando il boom di ascolti. Il pubblico di Canale 5 adora Temptation Island, che è prodotto da Maria De Filippi, e infatti anche gli ex protagonisti continuano a essere molto amati e seguiti anche parecchio tempo dopo la loro esperienza, più o meno positiva, all’Is Morus Relais in Sardegna.

Chi segue Temptation Island lo sa bene: Filippo Bisciglia ha un rito: inaugura ogni puntata immortalandosi davanti al televisore del suo soggiorno. La foto su Instagram riscuote sempre un grande successo, con tanti like e complimenti ma sul social il conduttore si mostra spesso nel suo quotidiano.

Filippo Bisciglia, mai vista la sua casa? Le foto

Avete mai visto bene casa di Filippo Bisciglia? Basta dare uno sguardo al profilo Instagram del presentatore, ex gieffino ed ex concorrente di Amici Celebrities per imbattersi con facilità in numerosi scorci della casa che condivide con la fidanzata storica, la bellissima Pamela Camassa. Si sa che la coppia abita in un noto quartiere residenziale di Roma.





Un dettaglio salta subito all’occhio scorrendo le foto e i video realizzati in casa da Filippo Bisciglia: in tutte le stanze dominano i toni del bianco e del grigio. Anche in cucina, che è dotata di un piano cottura ultra moderno che consente a Pamela Camassa di esprimere tutto il suo talento in cucina, come ama mostrare su Instagram. In generale si vede anche che l’arredamento è molto moderno.

Anche in salotto, che Filippo Bisicglia ha mostrato bene in un video mentre gioca a padel durante il periodo del lockdown. Tempo fa, aveva raccontato a DiPiù che questa casa l’avevano voluta e messa su insieme con Pamela. E anche che è tutto è sul bianco perché è il suo colore preferito. “Abbiamo scelto i mobili, siamo andati per mercatini, cercando gli oggetti che ci piacevano. Poi, su una parete del soggiorno ho voluto mettere un suo ritratto, una foto di lei in bianco e nero che ha scattato un nostro amico fotografo: per me è bellissimo”, diceva al magazine il conduttore.