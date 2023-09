Filippa Lagerback scoppia in lacrime. Una giornata importante da rendere indimenticabile per il volto di Che Tempo Che Fa: ci ha pensato il suo amato Daniele a rendere tutto degno di nota. La sorpresa è più che riuscita e infatti Filippa non è riuscita a trattenere l’emozione scoppiando in un pianto liberatorio di pura gioia. L’occasione, lo ripetiamo, era veramente quella giusta: la modella svedese ha infatti raggiunto un traguardo importante, i 50 anni di vita.

Regalo a sorpresa per il compleanno di Filippa Lagerback. Sarebbe stato il marito Daniele Bossari a pensare nel dettaglio come rendere indimenticabile la festa di compleanno della moglie per onorare i 50 anni di vita compiuti. E la modella svedese vedendosi arrivare incontro la sorpresa in carne e ossa non ha di certo trattenuto la sua gioia.

Regalo a sorpresa per il compleanno di Filippa Lagerback. La modella non trattiene le lacrime

Nello specifico Daniele Bossari ha portato la moglie a cena fuori, lasciando che credesse di festeggiare nell’intimità della famiglia. Una volta giunti sul posto però ecco il primo regalo palesarsi davanti a lei: tutti i più cari amici riuniti e pronti ad applaudire alla festeggiata. Ma il regalo a sorpresa di Daniele non si è fermato a questo. Infatti tra la folla, ecco arrivare una persona decisamente speciale: la madre Margaretha Lind.

Ovviamente il momento non poteva che essere accuratamente filmato per poi venir condiviso sui social. Così i fan hanno festeggiato seppure indirettamente i 50 anni della modella, che non appena davanti alla madre non è stata in grado di trattenere le lacrime. La scena ha commosso ed entusiasmato tutti, dai presenti a chi attraverso il video ha gioito insieme a loro.

“Le sorprese, quelle belle belle!”, si legge in didascalia. Daniele ha pensato a tutto: dalla location da sogno, alle decorazioni della sala, tra fiori disposti su una tavola imbandita e la tanto attesa torta con le candeline da spegnere per esprimere il desiderio. E con la mamma al proprio fianco tutto questo diventa ancor più significativo. “Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia. Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: IO che SO sempre TUTTO! Pazzesco, non so come avete fatto. Vi amo. Grazie!!”. Auguri Filippa!