Mancano pochi giorni ormai alla nuova edizione di Che Tempo Che Fa in onda, in questa stagione, su Discovery. Il cast è blindato: il terzetto messo a punto nel corso degli anni è stata confermato in blocco. Al timone ci sarà quindi Fabio Fazio, poi Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il cammino che ha portato allo spostamento dalla Rai a Discovery non è stato semplice. Nel corso dei mesi sono fioccate polemiche a non finire. Le più dure, e che avevano coinvolto anche Lucia Annunziata, le aveva rivolte Rita Dalla Chiesa.

“Stanno facendo tutto da soli – raccontava -. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati. Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo Governo, (ma con gli altri Governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro”.





Filippa Lagerback, festa di compleanno a sorpresa per i 50 anni

Polemiche che poi si sono rincorse nei mesi scorsi (e che di sicuro continueranno ancora). Bersaglio soprattutto Fabio Fazio oggetto, anche, di critiche di altra natura con voci che volevano il suo rapporto con Filippa Lagerback ai minimi termini. Filippa che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 50esimo compleanno. Nella foto spicca l’assenza proprio di Fazio. Assenza che ha ricaricato dubbi e polemiche.

Polemiche che però non reggono visto che la festa organizzata è stata preparata dal marito Daniele Bossari e riservata solo agli amici più stretti dalla coppia. Nessun litigio quindi. Tra di loro, del resto, il sodalizio sembra fortissimo come dimostra la conferma in blocco del team. Per Filippa, comunque, l’emozione della festa è stata fortissima.

Ore dopo ha voluto ringraziare tutti con un post sui social: “Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia. Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: IO che SO sempre TUTTO! Pazzesco, non so come avete fatto. Vi amo. Grazie!!”.