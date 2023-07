Sorpresa nel mondo vip: a 6 mesi dalla fine del suo matrimonio, la proposta di nozze alla nuova fidanzata. È il settimanale Chi a mostrare le immagini, nelle foto del nuovo numero in edicola si vede lui inscenare la proposta di matrimonio alla modella con un anello improvvisato. Ma il giorno dopo ecco spuntare al dito di lei un vero e proprio brillante. E così Leonardo Maria Del Vecchio, 28 anni, amministratore delegato di Salmoiraghi e Viganò ha deciso di pronunciare ancora il fatidico sì con Jessica Michelle Serfaty, top model di 3 anni più grande.

A giugno 2022 il giovane imprenditore e figlio del patron di Luxottica aveva sposato la modella Anna Castellini Baldiserra a Saint Tropez. Ma già dicembre matrimonio finito. “La favola è finita (senza lieto fine) – scriveva sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini – Il loro matrimonio, celebrato a giugno a Saint-Tropez, sembrava uscito da un libro di favole. Ma, a quanto pare, il lieto fine non c’è. Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del patron di Luxottica, e Anna Castellini Baldissera, erede di una importante famiglia milanese che vanta fra i suoi antenati anche Giacomo Puccini, si sono già detti addio”.

Il figlio vip di nuovo a nozze: la proposta di matrimonio

Ora, luglio 2023, è pronto a convolare a nozze con un’altra top model, stavolta americana, con la quale si frequenta già da qualche tempo. Stando a quanto riporta Chi, Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe organizzato tutto in grande stile per chiedere a Jessica Michelle Serfaty, 31enne dell’Arkansas di diventare sua moglie in Costiera Amalfitana, dove si stanno godendo una super vacanza.

I due, infatti, hanno trascorso diversi giorni tra hotel mozzafiato, tour in barca e ristoranti più esclusivi del posto. Poi, sabato scorso, il ristorante la Conca del Sogno è diventato teatro di una proposta di matrimonio spettacolare: tra fiumi e fiumi di champagne e bollicine, il 28enne si è inginocchiato e chiesto alla modella in piedi di fronte a lui: “Mi sposi Jessica?”, porgendole un anello improvvisato.

Lei, che in passato ha avuto frequentazioni con famosi del calibro di Justin Bieber, Joe Jonas, Niall Horan degli One Direction e l’attore Ed Westwick, ha risposto con un emozionato e flebile “Sì”, secondo il racconto dei presenti. Festa fino a tarda notte a Sorrento. Poi, il giorno dopo, la coppia si è diretta all’eliporto di Scala e in quel momento è comparso il vero anello di fidanzamento.