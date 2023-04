Figlio vip in arrivo, svelato il nome: “Si chiamerà Niccolò”. Il sesso si sapeva già: la famosa coppia aspetta un maschietto. L’annuncio era arrivato a gennaio scorso, con l’ormai tradizionale gender reveal party. I palloncini hanno rivelato che il fiocco da appendere alla porta sarà celeste.

Ora la coppia di futuri genitori si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi, cui ha svelato anche il nome del bebè in arrivo. A proposito: quando arriverà questo bebè? A maggio a quanto pare Stefano Macchi ed ed Elisa D’Ospina stringeranno tra le braccia il loro primo figlio.

Leggi anche: “Ora c’è lui”. Anna Pettinelli si apre e confessa. Con frecciatina all’ex Stefano Macchi





Il figlio vip “si chiamerà Niccolò”

Non solo il nome del figlio. L’attore e doppiatore ha anche rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Anna Pettinelli, ribadendo che non ci sono stati tradimenti. La notizia della gravidanza di Elisa D’Ospina è uscita a poco dalla fine della relazione di Stefano Macchi con la conduttrice radiofonica, durata circa 8 anni. E ovviamente le polemiche non sono mancate.

“Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale. Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari”, ha spiegato al magazine l’attore e produttore che sarà presto papà di un maschietto.

“Si chiamerà Niccolò – hanno detto rivelando per la prima volta il nome – Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”.