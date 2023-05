Gioia grande in famiglia: è nato Antonio, il primo figlio di Annachiara e quindi terzo nipotino del noto cantante. “11.05.2023 alle ore 04:28 nasce l’amore della mia vita. Grazie per avermi reso MAMMA”, questo il messaggio apparso sul profilo Instagram della neo mamma accompagnata dalle prime immagini del bebè. Tra i primi commenti al post quello del fratello Francesco, a sua volta ridiventato papà di recente: “Cuore di zio”, scrive. E Paola Pugliese, la nonna: “Amore bellissimo. Benvenuto al mondo, un altro grande amore nella nostra famiglia”.

La neo mamma e il neo papà si sono sposati meno di un anno fa. E come da tradizione era stato l’artista ad accompagnare Annachiara all’altare: “Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta… perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada, io ti vedo sempre la mia piccola bambina”.

Leggi anche: “Benvenuta Nina”. La famiglia del famoso si è allargata: è di nuovo nonno





È nato Antonio, primo figlio di Annachiara Sorrentino

“Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma Annachiara. Rendimi felice con la tua felicità. Il tuo papà Sal”, la conclusione del post di Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino. Pochi mesi dopo le nozze, l’annuncio dell’arrivo di un figlio.

Annachiara Sorrentino e Salvatore Santoro, calciatore del Monterosi, squadra che milita in Serie C, sono diventati genitori l’11 maggio 2023. Poco tempo prima, come detto, nonno Sal Da Vinci aveva dato il benvenuto alla seconda figlia di Francesco e la moglie Riccarda D’Ambrosio.

“Benvenuta Nina, amore di nonno…”, il post di benvenuto poco dopo la nascita, avvenuta il 23 aprile scorso.. A ottobre, invece, il post per far sapere ai fan dell’imminente lieto evento: “Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga…d’amore! Sarò ancora più Nonno Sal. Un augurio a mio figlio Francesco e a mia nuora Riccarda D’Ambrosio per questo nuovo, immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie!”. E ora è arrivato anche il piccolo Antonio.