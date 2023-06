Un altro fiocco celeste nel mondo vip: è di poco fa l’annuncio della nascita del secondo figlio dell’attore, già papà di una bimba che oggi ha 5 anni. L’arrivo del fratellino in una Storia Instagram della meno mamma bis, anche lei attrice, con una tenera foto dove si intravede la manina del neonato appoggiato dolcemente sul suo petto. A corredo dello scatto, tutta la sua gioia espressa con queste parole: “Qualche settimana fa abbiamo accolto nostro figlio in quello che può essere descritto solo come uno dei giorni più belli della mia vita. Nato a casa in acqua e circondato da tanto amore, in un istante il mio cuore è raddoppiato di dimensioni”.

Dunque ha dato alla luce il nuovo arrivato in famiglia già da qualche giorno. Solo adesso però la coppia vip ha deciso di rendere partecipi i follower del lieto evento. E infatti si legge ancora: “Come tutti sapete ho dei limiti molto forti con i social media, specialmente quando si tratta di bambini e di ciò che scelgo di condividere con il mondo. Ma volevo essere io a condividerlo per prima in modo da potervi ringraziare in anticipo per aver rispettato quei confini e per averci trasmesso positività gentilezza e amore”.

Leggi anche: “Non è mai troppo tardi”. Di nuovo mamma 53 anni: a sorpresa la famosa annuncia la nascita del secondo figlio





Fiocco celeste: l’attore è papà bis

È nato il secondo figlio di Ian Somerhalder e Nikki Reed, che sono legati da da diversi anni e come anticipato hanno già una bambina, Boddhi Soleil, 5 anni. Sono entrambi da sempre molto riservati, per questo il ringraziamento a nome della coppia verso tutti coloro che li hanno sempre sostenuti ma con rispetto anche durante i mesi della gravidanza.

Al momento, la coppia ha scelto di non rivelare il nome del bebè appena nato ma i fan sono certi che è solo questione di tempo, proprio come avvenuto con l’annuncio della nascita. Ian Somerhalder, classe 1978, è noto ai più per aver interpretato Boone Carlyle nella serie tv Lost e Damon Salvatore in The Vampire Diaries.

Ma prima di ottenere successo nel mondo della recitazione, ha intrapreso la carriera di modello sfilando e posando per campagne pubblicitarie di brand famosi come Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Versace e Guess, di cui è stato anche il testimonial per due anni consecutivi. Anche la moglie, nata nel 1988, è un’attrice.